Pogacar gewinnt erste Alpen-Etappe der Tour und holt Gelb

Tadej Pogacar trat an den schneebedeckten Hängen des riesigen Galibier unwiderstehlich an, der tapfere Jonas Vingegaard konnte kurz vor der Passhöhe nicht mehr folgen - und das erste Kräftemessen der beiden Giganten der Tour de France im Hochgebirge hatte einen klaren Sieger: Der slowenische Herausforderer Pogacar gewann eine spektakuläre erste Alpen-Etappe und holte sich das Gelbe Trikot zurück.

Vingegaard muss abreißen lassen

Entscheidung auf legendärem Berg

Tour-Etappe geht am Fuß der Steigung richtig los

Diesmal waren Bedingungen und Wetter am Alpenriesen Galibier besser - auch wenn Helfer bis zur kurz vor der Ankunft der Fahrer noch Schnee vom Fahrbahnrand räumten. Am Fuß der Steigung begann das Rennen richtig. „Ich denke, dass ist die Phase, in der ich noch am verwundbarsten bin“, sagte der im April so schwer gestürzt Vingegaard am Dienstagmittag: „Ich muss mich hier erstmal selbst verteidigen.“