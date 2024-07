Tour-de-France-Wirbel: "Es ist nicht so, dass wir in Auspuffrohre atmen"

Die Enthüllung einer für viele mystisch anmutenden Trainings-Methodik hat in den vergangenen Tagen für Wirbel rund um die Tour de France gesorgt. Und Tour-Leader Tadej Pogacar vergrößerte das Aufhorchen, weil er selbst nicht zu wissen schien, was es damit auf sich hatte.

Debatte um Kohlenmonoxid-Gerät: Pogacar erklärt sich nochmals

„Es ist ein Test in einem Höhenlager, um zu sehen, wie man auf die Höhe reagiert. Man muss diesen Test machen, es ist ein zwei- oder dreiminütiger Test“, erklärte der zweimalige Gesamtsieger nach der Etappe am Mittwoch.

„Es ist nur ein ziemlich einfacher Test“

Inzwischen hat sich Pogacar offenbar erklären lassen, was er zuvor offenbar nicht bewusst wahrgenommen hat: „Man atmet eine Minute lang ein; dann sieht man die Hämoglobinwerte und dann muss man es zwei Wochen später wiederholen“, schilderte Pogacar: „Es ist nicht so, dass wir jeden Tag in Autos in Auspuffrohre atmen. Es ist nur ein ziemlich einfacher Test, um zu sehen, wie man auf das Training in der Höhe reagiert.“