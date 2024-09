Rad-WM: Drama! Superstar muss seinen WM-Traum nach Sturz beenden

Bereits 218 Kilometer vor dem Ziel kam es zu dem Sturz, bei dem sich Julian Alaphilippe an der Schulter verletzte. Der Star lag in der Folge auf dem Asphalt und krümmte sich vor Schmerzen. Trainer Thomas Voeckler gab wenig später beim France Télévision bekannt, dass der französische Kapitän damit seine WM-Träume aufgeben muss. Für den 32-Jährigen ist die WM an diesem Punkt beendet.

Tragischer Todesfall überschattet die WM

Es ist der nächste Sturz bei der Weltmeisterschaft. Die Wettbewerbe in der Schweiz werden dabei von einer Tragödie überschattet. Am Donnerstag ist die Schweizer Radfahrerin Muriel Furrer tödlich verunglückt. Die 18-Jährige kam in einem Waldstück zu Fall. Die Rettung kam zu spät, das Nachwuchstalent erlag am Folgetag an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.