Tour de France: Ärger um nächtlichen Dopingtest - was steckt dahinter?

Dominik Hager 20.07.2026 • 15:34 Uhr Die nächtlichen Dopingproben bei Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard werden in der Radsport-Welt heftig diskutiert. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Kontrolle und Vingegaards Sturz? Und was ist überhaupt der Grund für das Erscheinen der Kontrolleure mitten in der Nacht?

Beim Kampf gegen Doping sind die Kontrolleure der International Testing Agency (ITA) auch für Überraschungen gut. Rad-Star Tadej Pogacar und dessen langjähriger Rivale Jonas Vingegaard wurden um 5 bzw. 2 Uhr in der Nacht von den Kontrolleuren aus dem Schlaf gerissen. Der Test ereignete sich vor der 15. Etappe der Tour de France, die mit einer schweren Bergankunft endete.

Folgerichtig wird die Frage diskutiert, ob ein solches Vorgehen inmitten einer für die Athleten wichtigen Erholungsphase angebracht sei. War der Sturz und die darauffolgende Aufgabe von Jonas Vingegaard wegen eines Schlüsselbeinbruchs am Tag darauf vielleicht sogar eine Folge der gestörten Ruhephase?

Pogacar wollte sich zwar selbst nicht über die Kontrolle beklagen, hält aber einen Zusammenhang zwischen Kontrolle und Sturz nicht für ausgeschlossen. „Vielleicht ist das auch ein Grund. Wenn dein Schlaf ruiniert ist, ist man womöglich etwas weniger konzentriert. Ich will es nicht dafür verantwortlich machen, aber vielleicht gibt es eine Verbindung“, erklärte der Tour-Leader nach der Etappe.

Pogacar-Aussage verblüfft Naß: „Überrascht, dass er die Keule rausgeholt hat“

ARD-Kommentator Florian Naß sieht in dem indirekten Vorwurf von Pogacar einen Wirkungstreffer gegen die Kontrolleure. „Ich war überrascht, dass Tadej den Zusammenhang direkt hergestellt hat. Das bietet natürlich Angriffsfläche für Kritik. Ich war überrascht, dass er die Keule so rausgeholt hat, weil das Wirkung bei denen zeigt, die die Kontrolle durchgeführt haben. Das birgt Konfliktpotenzial“, machte er im Podcast Tourfunk deutlich. Derartiges könne „auch nur ein Champion wie Pogacar machen“.

Remco Evenepoel hatte sich allerdings ähnlich deutlich geäußert. „Es ist sehr respektlos, Fahrer um 2 Uhr und um 5 Uhr zu wecken. Schlaf ist der einzige Moment, in dem wir uns erholen können. Das ist das härteste Rennen der Welt – und so macht man es noch härter“, bemängelte der Sieger der 15. Etappe. Es sei „unmenschlich“, Fahrer um diese Zeit zu wecken.

„Unmenschlich, das ist genau das Wort. Niemand stellt Antidoping-Kontrollen infrage, es ist normal, dass sie durchgeführt werden. Aber 2 Uhr morgens?“, bemängelte Ex-Rad-Star Laurent Jalabert in seiner Experten-Rolle bei France Télévisions.

Vingegaard selbst zeigte sich eher defensiv. „Man kann wohl sagen, dass es sicher nicht förderlich war. Ob das der Grund für den Unfall ist, darüber wage ich nicht zu spekulieren“, hielt er sich im Gespräch mit dem dänischen Sender TV2 zurück.

Tour de France: ITA-Kontrolle im Widerspruch zu den UCI-Regeln?

Doch was verleitete die Kontrolleure der International Testing Agency dazu, ausgerechnet in der Nacht bei den beiden Top-Athleten zu erscheinen?

Ex-Radstar Fabian Wegmann sieht durchaus Gründe dafür, die ein solches Vorgehen rechtfertigen. „Diese Kontrollen gehören dazu. Wir sind durch ein tiefes Tal gegangen. Wenn man glaubwürdig werden möchte, muss man alles machen. Die machen das nicht umsonst, sondern die gehen irgendetwas hinterher. Vielleicht gibt es ein neues Produkt, das nur nachts wirkt“, beschrieb er seine Vermutung. Man müsse „intelligente Kontrollen machen“ und gegebenenfalls „auch in der Nacht um 2 Uhr kontrollieren“.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang: Die UCI-Anti-Doping-Regeln besagen, dass die Kontrolleure Sportler zwischen 23 und 6 Uhr nicht aufsuchen, „es sei denn, sie hat einen schwerwiegenden und konkreten Verdacht, dass der Fahrer Doping betreibt.“

Dies legt im Umkehrschluss nahe, dass die ITA entweder nicht den UCI-Richtlinien folgt oder aber wirklich einem konkreten Verdacht nachgeht.

ARD-Journalist und Podcast-Teilnehmer Holger Gerska zeigte sich jedenfalls verwundert. „Warum um 2 und um 5 Uhr? Ist es also alleine ein Tatverdacht, wenn man Erster und Zweiter der Tour de France ist?“, legte er den Finger in die Wunde. „Da weiß man genau, welche Gerüchte im Umlauf sind. Deswegen verstehe ich dieses Gesamtkonglomerat nicht, was da in der Nacht passiert ist und warum es passiert ist“, führte er aus. Kontrollen zwischen 23 und 6 Uhr seien „mehr oder minder ein Tabu“.

Gerska gab Wegmann jedoch in dem Punkt Recht, dass man solche Kontrollen durchführen müsse, wenn gewisse Mittel nur in der Nacht nachweisbar sind.

Tour de France: Pineau und die ITA erklären das Vorgehen

RMC-Experte Jérôme Pineau zufolge ist dies auch der Fall. „Sie sind auf der Jagd nach Mikrodosen und Injektionen von Substanzen, die bei geringen Dosen oder durch Maskierungsmittel nach vier bis fünf Stunden vom Körper abgebaut würden“, stellte er klar.

Die ITA rechtfertigte ihr Vorgehen derweil in einem kurzen Statement. „Effektive Tests müssen in begrenzten und gerechtfertigten Fällen außerhalb der Standard-Tageszeiten stattfinden können“, verdeutlichte sie in ihrem Schreiben. Allerdings sei man sich bewusst, dass „nächtliche Tests die Erholung stören können“, weshalb man versucht habe, „die Auswirkungen so weit wie möglich zu minimieren“.

Tour de France: Warum wurden ausgerechnet die beiden Top-Stars kontrolliert?

Bliebe jedoch noch die Frage, warum ausgerechnet Pogacar und Vingegaard, nicht aber die anderen Top-Fahrer kontrolliert wurden. Diesbezüglich verlor auch die ITA schließlich kein Wort. Gerska bemängelte „fehlende Chancengleichheit“ und auch Pineau kritisierte die Ungleichbehandlung.

„Wenn man das um 2:00 Uhr morgens machen muss, muss man die ersten zehn der Gesamtwertung kontrollieren“, verdeutlichte er.

Dies war nicht der Fall. Remco Evenepoel bestätigte gegenüber dem belgischen TV-Sender Sporza, dass er und seine Teamkollegen in der Nacht nicht von den Kontrolleuren aufgesucht wurden. Gleiches gilt für Paul Seixas, der die französischen Hoffnungen auf einen Podiumsplatz trägt.