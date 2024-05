Metz - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser Metz - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 19.05.2024 lautet: Meister PSG reist am letzten Spieltag in die Region Grand Est. Dort kassieren „Les Parisiens“ in unserem Wett Tipp heute mindestens ein Gegentor.

Erst vor dieser Saison ist Metz in die Ligue 1 aufgestiegen. Zur neuen Spielzeit verkauften sie ihren besten Stürmer, Georges Mikautadze, an Ajax. In Amsterdam schätzte man den jungen Georgier nicht, schickte ihn per Leihe zurück nach Metz und sieht nun, wie der Torriecher des 23-Jährigen wieder sichtbar wird. Die Gäste aus der Hauptstadt warten seit sechs Liga-Spielen auf eine Weiße Weste, haben in zwei der drei vorangegangenen Partien drei Gegentore kassiert und gehen in der Verteidigung nicht mehr jeden Meter mit.

In unserem Wett Tipp heute nutzen wir das, spielen die Wette „Georges Mikautadze trifft“ und erhalten dafür bei Bet-at-Home eine Quote von 2,55.

Darum tippen wir bei Metz vs PSG auf „Georges Mikautadze trifft“:

Georges Mikautadze hat 8 Tore in den letzten 6 Liga-Spielen erzielt.

Der Stürmer hat an 9 der letzten 11 Spieltage getroffen.

PSG hat in den letzten 6 Liga-Spielen jeweils mindestens ein Gegentor kassiert.



Metz vs PSG Quoten Analyse:

Für den letzten Spieltag der Saison reist der amtierende französische Meister mit Siegquoten bis 1,60 zum Aufsteiger aus Metz. „Les Parisiens“ haben die letzten 14 direkten Aufeinandertreffen allesamt gewonnen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, fallen die Siegquoten der Gäste relativ hoch aus.

Die Gastgeber haben beste Chancen auf den Relegationsplatz, der ihnen zwei weitere Begegnungen für den möglichen Klassenerhalt schenkt. Spielen sich „Les Grenats“ gegen PSG in Form, könnt ihr mit Quoten zwischen 4,75 und 5,75 davon profitieren. Wer will, kann sogar einen Sportwetten Bonus einbringen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Metz vs PSG Prognose: Den Torriecher verlernt man nicht

Mit 23 Toren in 37 Spielen schoss Georges Mikautadze den FC Metz in der vergangenen Spielzeit zum Aufstieg. Seine Qualitäten im Abschluss machten die Runde und so zog es den Georgier nach Amsterdam.

Bei Ajax fühlte sich der Angreifer überhaupt nicht wohl, verschwand in einer chaotischen Halbserie von der Bildfläche und sammelte bei neun Auftritten keinen einzigen Scorer-Punkt. Die Parteien vereinbarten eine Leihe (inklusive Kaufoption) zurück zum FC Metz.

Es brauchte einige Spiele, bis das Selbstvertrauen des 23-Jährigen wieder aufgebaut war, doch seither lehrt Georges Mikautadze den gegnerischen Hintermannschaften das Fürchten und könnte am Ende der Spielzeit ein weiteres Mal als Held von Metz gefeiert werden.

An den letzten sechs Spieltagen erzielte Mikautadze acht Treffer und war somit für 80 Prozent der Metz-Tore verantwortlich. Erweitern wir den Blick, entdecken wir elf Saisontore in den elf vorangegangenen Partien. Seine 0,70 Tore pro 90 Minuten sind ligaweit der viertbeste Wert und eine Gefahr für PSG.

Metz - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Metz: 1:2 Straßburg (A), 2:3 Rennes (H), 1:2 Lille (H), 1:0 Le Havre (A), 2:1 Lens (H).

Letzte 5 Spiele PSG: 2:1 Nizza (A), 1:3 Toulouse (H), 0:1 Dortmund (H), 0:1 Dortmund (A), 3:3 Le Havre (H).

Letzte 5 Spiele Metz vs. PSG: 1:3 (A), 0:5 (A), 1:2 (H), 1:3 (H), 0:1 (A).



Für „Les Parisiens“ ist dieses Spiel vollkommen irrelevant. Die Defensive der Gäste hat an den vergangenen Spieltagen schon häufiger die Füße hoch gelegt. Seit sechs Liga-Spielen wartet der frisch gebackene französische Meister auf eine Weiße Weste.

Während der letzten drei Liga-Spiele sah Luis Enrique sieben Bälle ins Tornetz seiner Mannschaft einschlagen und dürfte darüber überhaupt nicht erfreut gewesen sein. Zudem sind die Gäste bei gegnerischen Kontern anfällig, was Metz natürlich in die Karten spielt.

„Les Grenats“ lassen in der Ligue 1 die meisten Pässe pro Defensivaktion zu (16,8 PPDA) und überbrücken in Ballbesitz 2,13 m/s - nur Montpellier sucht zielstrebiger den Weg zum gegnerischen Kasten.

Gleichzeitig kassierten nur zwei Teams mehr erwartbare Gegentore (Clermont, Lorient) als Metz (53,5 xGA), sodass einige Tore in dieser Paarung fallen könnten. Für „Über 3,5 Tore“ im Spiel bekommt ihr in der Bwin App eine Quote von 1,93.

Unser Metz - PSG Tipp: Georges Mikautadze trifft

Der Ein-Mann-Angriff der Hausherren war in den vergangenen Wochen kaum zu stoppen, traf in jedem der letzten sechs Partien und übernahm bisher auch für erhaltene Strafstöße die Verantwortung. PSG wird einige Konter über sich ergehen lassen und dem Georgier zu viele Möglichkeiten erlauben.