Panathinaikos - Olympiakos Piräus Tipp, Prognose & Quoten

Unser Panathinaikos - Olympiakos Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 19.05.2024 lautet: Beide Vereine haben im Laufe der Saison bereits einen neuen Mann auf dem Trainerstuhl platziert. Nachhaltiger war der Wechsel bei den Gästen, die im Wett Tipp heute von ihrer besseren Form profitieren.

Olympiakos Piräus zeigte in der Conference League auf. Die Rot-Weißen gewannen ihre Halbfinal-Spiele gegen Aston Villa (4:2, 2:0) und zogen ins Finale ein. Bevor es gegen den AC Florenz um den Titel geht, wartet in den Playoffs der griechischen Super League ein Duell mit Panathinaikos Athen. Die Hausherren werden seit Ende Dezember von Fatih Terim trainiert. Nach anfänglichem Erfolg ging die Formkurve der Grünen zuletzt in den Keller.

Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns mit einer Quote von 1,80 bei Betway auf die Wette „Sieg Olympiakos (DNB)“ festgelegt.

Darum tippen wir bei Panathinaikos vs Olympiakos auf „Sieg Olympiakos (DNB)“:

Panathinaikos verlor zuletzt 3 Liga-Spiele in Serie.

Olympiakos sammelte in 21 Pflichtspielen unter José Luis Mendilibar 2,24 Punkte pro Partie.

Panathinaikos hat in den letzten 3 Spielen insgesamt nur ein Tor erzielt.

Panathinaikos vs Olympiakos Quoten Analyse:

Die Quoten der Buchmacher für diese Paarung liegen nah beieinander und laden zu einer Gratiswette ein. Panathinaikos wird im eigenen Stadion mit Siegquoten zwischen 2,45 und 2,70 aufs Feld geschickt.

Betano führt die Liste der Siegquoten für Olympiakos mit 2,75 an. Erhält eine Gastmannschaft nahezu ähnliche Siegquoten wie die Hausherren, dürfte trotz ausgeglichener Quoten eine Tendenz der Buchmacher klar sein.

Panathinaikos vs Olympiakos Prognose: Kein europäischer Wettbewerb

Der Gewinner dieser Paarung setzt sich auf den dritten Platz und hat damit vorerst ein Ticket für die Qualifikation zum europäischen Wettbewerb in der Tasche. Nach drei Niederlagen in Serie mussten die Gastgeber diesen zuletzt an Olympiakos abgeben.

Panathinaikos wechselte erst kurz nach Weihnachten den Trainer und installierte Fatih Terim als neuen Mann an der Seitenlinie. Der Start verlief gut, der nachhaltige Erfolg wollte sich aber nicht einstellen. Durchschnittlich sammelte der 70-Jährige 1,85 Punkte pro Pflichtspiel. Deutlich besser schnitt sein Gegenüber ab.

José Luis Mendilibar übernahm die Verantwortung bei Olympiakos Anfang Februar diesen Jahres und brachte den Erfolg zurück zu den „Thrylos“. In 21 Pflichtspielen führte der 63-Jährige die Rot-Weißen ins Conference-League-Finale und zu 2,24 Punkten pro Partie.

Der größte Unterschied in den vergangenen Partien beider Teams war die Offensive. Panathinaikos erzielte in zwei der drei vorangegangenen Pflichtspiel-Begegnungen keinen Treffer (insgesamt ein Tor in den letzten drei Spielen).

Panathinaikos - Olympiakos Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 1:4 PAOK (A), 0:1 Aris Thessaloniki (H), 0:3 AEK Athen (A), 5:0 Lamia (A), 3:1 Lamia (H).

Letzte 5 Spiele Olympiakos: 2:0 AEK Athen (H), 0:2 PAOK (A), 2:0 Aston Villa (H), 4:2 Aston Villa (A), 4:1 Lamia (H).

Letzte 5 Spiele Panathinaikos vs. Olympiakos: 3:1 (A), 2:0 (H), 7:6 n.E. (A), 1:1 (A), 0:1 (A).



Olympiakos war viel stärker unterwegs, gewann vier von fünf Pflichtspielen und erzielte in diesem Zeitraum insgesamt zwölf Tore. In vier dieser fünf Begegnungen erzielten die Gäste „Über 1,5 Tore“.

Unsere kleine Absicherung mit der „Draw-No-Bet“-Variante ist beim Blick auf die letzten Auswärtsspiele der Mendilibar-Elf schnell erklärt. Olympiakos hat nur einen der letzten vier Gastauftritte im nationalen Wettbewerb für sich entschieden.

Trotzdem schreiben wir den Gästen die größere Siegchance zu. Panathinaikos verlor zwei von vier Heimspielen und ließ in jeder dieser vier Begegnungen mindestens ein Gegentor zu.

Vertraut ihr dem Angriff von Olympiakos und erwartet „Über 1,5 Tore“ der Gäste, habt ihr in der Sunmaker App ein passendes Angebot mit einer Quote von 2,25 vorliegen.

Unser Panathinaikos - Olympiakos Tipp: Sieg Olympiakos (DNB)

Die Liste der vergangenen Resultate könnte zu Beginn für etwas Verwirrung sorgen. Panathinaikos hat fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen gewonnen. Aktuell ist Olympiakos jedoch in der stärkeren Verfassung, während das Kleeblatt sein Selbstvertrauen irgendwo zwischen den zuletzt drei nicht gewonnenen Liga-Spielen verloren hat.