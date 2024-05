Deutsche ESC Chancen im Finale 2024: Sieg oder Absturz?

Wir haben die nicht gerade vielversprechende Buchmacher-Prognose für Isaak und seinen Song „Always on the Run“.

Deutsche ESC Chancen: Buchmacher-Prognose zum Finale

Deutsche Chance? Favoriten beim ESC sind andere

Die deutschen Chancen werden nicht nur von bet-at-home sehr moderat eingeschätzt. Zum Zeitpunkt des Artikels liegt Isaak in den Quoten auf Platz 19 von 26.

Selbst die Top-10 dürfte Isaak am Samstagabend nicht erreichen. Die Quote 8.00 bedeutet eine umgerechnete Wahrscheinlichkeit von nur 12,5 Prozent.

Die beste Quote gibt es in der bet-at-home App derweil dafür, dass Großbritannien geschlagen wird. Hier sind ESC-Wettfreunde mit einer 2.10 dabei. Auch wenn die Briten im direkten Duell als leichter Favorit gelten, werden sie von den Fans ebenso kritisch gesehen.

Letzter Platz für Deutschlands ESC Beitrag 2024?

So muss Deutschland gar zittern, dass es nicht erneut der letzte Platz beim ESC 2024 wird. In den letzten acht Teilnahmen landete Schwarz-Rot-Gold viermal auf dem letzten Platz und ist in dieser wenig ruhmreichen Wertung mittlerweile auf Platz 2 angekommen.