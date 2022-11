England - USA Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2022

Für die USA stand am Montag in Gruppe B das erste WM-Spiel seit 2014 an. Gegen Wales spielten die „Soccerboys“ eine bärenstarke erste Halbzeit und gingen verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurden die „Stars and Stripes“ aber passiver, überließen dem Gegner die Initiative und mussten sich am Ende mit einem 1:1 begnügen. So war die Mannschaft von Coach Gregg Berhalter lange Zeit überlegen, aber nicht zwingend genug.