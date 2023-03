Betway Zahlung mit PayPal – Schritt für Schritt erklärt

Attraktiv ist Betway bei vielen Anwendern aufgrund seiner attraktiven Boni und des großen Sportwetten-Angebots. Es ist somit für jeden Geschmack das Richtige dabei. In diesem Beitrag erfahren User, wie sie die PayPal Zahlung unkompliziert vornehmen und schnell die erste Wette setzen.

Die wichtigsten Infos zur Betway PayPal Zahlung

Die Betway PayPal Einzahlung – so ist vorzugehen

In der Regel geht die Einzahlung über die E-Wallet schnell vonstatten. Der gesamte Prozess dauert nur wenige Minuten.

Um Geld auf das Konto des Buchmachers einzahlen zu können, muss zuerst eine Registrierung bei Betway erfolgen. Danach meldet man sich mit den gewählten Zugangsdaten beim Bookie an.

Neukunden erhalten auf die erste Überweisung eine Gutschrift. Wollen sie den Bonus in voller Höhe in Anspruch nehmen, sollten sie sich aber zuerst mit den Bedingungen des Bookies vertraut machen.

Der gewünschte Betrag sollte sofort auf dem Konto des Buchmachers landen – es fällt in Einzelfällen eine Wartezeit von bis zu 15 Minuten an. Danach können User gleich die erste Sportwette setzen. Idealerweise tasten sich Anwender zu Beginn langsam an die Plattform und ihre Funktionen heran. Anfänger sollten eher geringe Beträge investieren, bis sie sattelfest sind.