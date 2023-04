Bet-at-home Zahlung mit PayPal – Schritt für Schritt erklärt

Die wichtigsten Infos zur Bet-at-home PayPal Zahlung

Die Bet-at-home PayPal Einzahlung – so ist vorzugehen

Anschließend zeigt der Bookie dem User ein Fenster an – in dieses gibt er den Transaktionsbetrag ein. Es erfolgt die Eintragung manuell, wobei auch sie mit einem Klick auf den Button „Weiter“ zu bestätigen ist.

Darauf ist bei der Auszahlung zu achten

Bet-at-home stellt seinen Nutzern auch die Auszahlung per PayPal zur Verfügung. Allerdings müssen Anwender hier mit einer Wartezeit von bis zu fünf Tagen rechnen. Es müssen User bei Überweisungen über 2.000 Euro übrigens ihr Bet-at-home-Konto verifizieren – dieser Prozess nimmt ebenfalls einige Tage in Anspruch.

Bei der Auszahlung gelten Limits zwischen 50 und 5.000 Euro je Transaktion. Allerdings fallen bei der Überweisung keinerlei Gebühren an. Es können also beliebig viele Auszahlungen ohne Mehrausgaben erfolgen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Bet-at-home PayPal Zahlung

Wurde das PayPal-Konto noch nicht verifiziert, lässt sich die Einzahlung mitunter nicht durchführen. Dies gilt auch dann, wenn sich zu wenig Guthaben auf der E-Wallet befindet. Um das zu verhindern, verknüpft man den Account am besten mit der Kreditkarte oder dem eigenen Bankkonto. Es sind bei der Einzahlung auch die Limits von Bet-at-home zu berücksichtigen. So kann man je Transaktion zwischen 5 und 5.000 Euro überweisen. Lässt sich die Einzahlung danach immer noch nicht durchführen, sollten sich User mit dem Support des Bookies in Verbindung setzen.

Es findet die Transaktion bei Bet-at-home in Echtzeit statt – das Geld landet also sofort auf dem Account des Bookies. In Einzelfällen fällt eine Wartezeit von wenigen Minuten an.