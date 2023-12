AdmiralBet Anmeldung und Verifizierung – Schritt für Schritt erklärt

AdmiralBet ist eine beliebte Marke auf dem deutschen Sportwetten Markt und erfreut sich großer Popularität. Abseits des ansehnlichen Bonus punktet der Bookie mit tollen Quoten im Fußball oder einem facettenreichen Portfolio an Aktionen für Bestandskunden.

Positiv ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass auch die Kontoeröffnung bei AdmiralBet rasch erledigt ist. Aufgrund der intuitiven Handhabung stellt die Registrierung normalerweise weder neue noch erfahrene Tippende vor Probleme. In diesem Artikel beleuchten wir die Anmeldung genauer und geben Tipps, wie die Registrierung erfolgreich gelingt.

Die Registrierung bei AdmiralBet – so funktioniert‘s

Am Anfang der Registrierung besteht die Aufgabe erst einmal darin, zum Wettportal von AdmiralBet zu gelangen. Das geht am einfachsten, in dem man als User auf einen der Links auf Sport1 tappt. Im Anschluss daran gilt es die folgenden Schritte zu erledigen: