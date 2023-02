Super Bowl Wetten bei Bwin, Tipico und Co

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl 2023 statt. Im State Farm Stadium in Glendale Arizona treffen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander.

Bwin Super Bowl Freebet: Bonus zum NFL-Finale

Bwin Super Bowl Sieger: Wer gewinnt den Super Bowl?

Bwin Super Bowl Wette Über/Unter

Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles haben in der Regular Season exakt gleich viele Points per Game erzielt. Beide Super Bowl Teams schafften in dieser Spielzeit

Handicap Super Bowl Wetten bei Bwin

Happybet Super Bowl Spezialwette: Geht der Super Bowl 2023 in die Verlängerung?

Eine Overtime beim Super Bowl zwischen den Chiefs und den Eagles ist allerdings eher unwahrscheinlich. Bisher gab es in der NFL-Geschichte erst einen Super Bowl, der in die Overtime gegangen ist.

Bei einer solch engen Paarung wie in diesem Jahr, ist es allerdings keinesfalls ausgeschlossen. Wer an eine Overtime im Super Bowl 2023 glaubt, den erwartet eine Happybet-Wettquote von 12.0.

Bet365 Super Bowl Wetten: Viertel oder Halbzeitsieger tippen

Betway Super Bowl Wetten: Ungerade/Gerade

Neobet Super Bowl Wetten: Touchdown Wetten

Miles Sanders erzielte in dieser NFL-Saison bereits 4-mal zwei Touchdowns in einem Spiel, zuletzt sogar im Conference Championship Game der Eagles gegen die 49ers. Sollte er im Super Bowl mindestens zwei Touchdowns erzielen wartet eine Neobet-Quote von 7.50.

Auf der anderen Seite steht Tight-End Travis Kelce mit 12 Touchdowns in dieser Saison ligaweit auf Platz 2. Kelce hatte in der Regular Season sogar zwei Spiele, in denen er 3 oder mehr Touchdowns erzielte. Auch bei einer Touchdown-Wette auf Travis Kelce bietet Neobet starke Wettquoten an.