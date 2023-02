Was sind Systemwetten und wie funktionieren Sie?

Eine einfache Erklärung von Systemwetten

Beispiel einer Systemwette Anhand von 3 Spielen

Eine Systemwette spielt nun alle möglichen Kombinationen aus diesen 3 Spielen. Wir nehmen an, wir wollen auf Sieg Bayern München zur Quote 2,0 setzen, auf Sieg Borussia Dortmund zur Quote 2,5 und auf Sieg Werder Bremen zur Quote 3,0. Geben wir einen 2 aus 3 Systemwetten Schein ab und spielen diesen mit einem Gesamteinsatz von zum Beispiel 30 Euro, dann spielt das System automatisch für uns folgende Kombinationen: