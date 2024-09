3 beste Brügge - BVB Champions League Wetten

3 beste Brügge - BVB Wetten

Brügge - Dortmund Quoten: Siegreicher Auftakt für den BVB?

Zwei Siege, ein Unentschieden in der Bundesliga und ein ungefährdeter Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals: Der Dortmunder Saisonstart hätte schlechter ausfallen können. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass es auch in der Königsklasse gut beginnt.

Da die individuelle Qualität im Kader höher einzuschätzen ist als jene der Belgier, der Saisonstart gelang und mit dem Guirassy-Comeback zudem die Offensivoptionen für Trainer Sahin zahlreicher werden, setzen wir in unseren Brügge - BVB Wetten auf einen Dortmunder Auswärtssieg. Die beste Quote dafür gibt es mit einer 2.00 bei Oddset.

Beste Champions League Wette zum BVB-Auftakt

Spannend in den Brügge - Dortmund Quoten ist zudem die Frage, wie viele Tore im Spiel erzielt werden. In den letzten Wochen zeigten sich - abseits des Dortmunder 0:0 in Bremen - beide Teams durchaus in Torlaune in ihren jeweiligen Liga- und Pokalwettbewerben.