5 beste Champions League Wetten für Bayern - PSG

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 18:00 Uhr Die 5 besten Bayern - PSG Wetten für die Champions League. Was sind die besten Wetten für den CL-Kracher am Dienstag?

Der FC Bayern empfängt am 5. Spieltag der Champions League Saison 2024/25 zu Hause das Starensemble des französischen Meisters Paris Saint-Germain. In den vergangenen Jahren hat sich PSG für den FC Bayern zu einer Art Lieblingsgegner entwickelt. Fünf der letzten sechs direkten Duelle entschied der FCB für sich.

Der letzte Sieg der Franzosen gelang im April 2021. Kann der deutsche Rekordmeister die zuletzt sehr gute Erfolgsbilanz ausbauen oder verpasst Paris Saint-Germain den Münchnern die dritte Pleite in der Königsklasse?

Wir haben uns im Vorfeld genauer mit dem Duell Bayern gegen PSG beschäftigt und stellen euch hier die besten Champions League Wetten vor - inklusive Quoten, Statistiken und Tipps!

UEFA Champions League: Beste Wetten für Bayern - PSG

Bayern - PSG Wetten: Heimsieg in der Allianz-Arena?

Der FC Bayern hat sich für Paris Saint-Germain in den letzten Jahren zu einer Art Angstgegner entwickelt.

Nicht nur haben die Münchner wie eingangs erwähnt fünf der letzten sechs Partien gewonnen. In der Allianz-Arena gab es für PSG in aller Regel auch nichts zu holen, was nur zwei Siege aus sechs Gastspielen (4 Niederlagen) verdeutlichen.

Dennoch sind die Münchner gewarnt, denn die Franzosen haben vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. In der Königsklasse läuft es in dieser Saison allerdings wenig zufriedenstellend, was nur vier Zähler und Platz 23 unterstreichen.

Wir sehen die Chancen auf den Heimsieg der Bayern als intakt an und tippen daher auf: Sieg Bayern - 1.57 bei Betway.

Champions League Torwetten für Bayern gegen PSG

Die letzten drei Spiele gegen Paris Saint-Germain hat der FC Bayern München zu null gewonnen. In dieser Saison präsentiert sich die Abwehr des deutschen Rekordmeisters generell deutlich sattelfester.

Speziell in den letzten Wochen ist die Handschrift von FCB-Coach Vincent Kompany mehr und mehr zu erkennen, was sechs (!) Pflichtspiele ohne Gegentor in Folge zeigen.

Die PSG-Offensive allerdings war zuletzt sehr spielfreudig unterwegs. In den letzten fünf Pflichtspielen haben die Pariser 12 Treffer erzielt.

Dennoch lautet unsere zweite Champions League Wette: Unter 2,5 Tore. Hierfür winkt bei bet365 eine Quote von 2.70.

Doppelte-Chance-Wette für Bayern - PSG

Die Bayern gehen zwar mit der deutlich niedrigeren Quote in die Partie und werden von den Buchmachern als klarer Favorit gehandelt - aufgrund der bisherigen Ergebnisse in dieser CL-Saison ist ein Ausrutscher aber keinesfalls unwahrscheinlich.

Wer PSG den Sieg, mindestens aber ein Unentschieden zutraut, kann die Doppelte-Chance-Wette anspielen.

Der Tipp auf X2 wird bei NEO.bet mit einem Wert von 2.34 quotiert.

Torschützen-Wetten: Kane trifft erneut!

20 Tore hat Harry Kane für den FC Bayern in dieser Saison bereits erzielt. Hinzu kommen neun Vorlagen, womit der Engländer in 17 Partien auf 29 Scorer-Punkte (!) kommt.

Am vergangenen Wochenende gelangen Kane gegen Augsburg die nächsten drei Tore. Auch in der Champions League präsentiert sich “King Kane” treffsicher, was fünf Tore aus bislang vier Partien untermauern.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass er in zwei der jüngsten drei Partien in der Königsklasse ohne Torerfolg blieb.

Sollte er gegen PSG nun wieder treffen, gibt es bei ODDSET dafür eine Quote von 1.73.

Champions League Wetten: Gewinnt der FCB zu null?

Wie erwähnt, hat der FC Bayern die letzten drei Spiele gegen Paris Saint-Germain jeweils zu null gewonnen.

Insofern ist es durchaus naheliegend, beim Spiel am Dienstagabend erneut über dieses Szenario nachzudenken.

Aufgrund der Formschwäche von PSG in der Champions League (zuletzt zweimal in Folge ohne Sieg) und der Münchner Defensiv-Serie ohne Gegentor ist eine Champions League Wette darauf durchaus eine Überlegung wert.

Sollten die Bayern gegen PSG am Dienstagabend zum vierten Mal hintereinander ohne Gegentor gewinnen, gibt es bei Intertops dafür eine Quote von 3.49.