5 beste Europa League Wetten für den 2. Spieltag

Die besten Europa League Wetten zum 2. Spieltag. Wie schlagen sich die Topteams in der Europa League?

Nach der Königsklasse geht es am Donnerstag in der Europa League weiter. Und auch der 2. Spieltag hat wieder jede Menge Topspiele zu bieten.

Mit Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim sind die beiden deutschen Vertreter ebenfalls im Einsatz. Aber auch die Duelle zwischen dem FC Porto und Manchester United oder Slavia Prag gegen Ajax Amsterdam versprechen einiges an Spannung.

UEFA Europa League: Beste Wetten 2. Spieltag

Europa League Wetten: Hoffenheim muss schon um 18:45 Uhr ran!

Die TSG Hoffenheim empfängt Dynamo Kiew bereits um 18:45 Uhr. Dabei stehen die Gastgeber gehörig unter Druck. Denn in der Bundesliga gab es zuletzt vier Niederlagen in Folge. Und auch beim Auftakt in der Europa League sind die Sinsheimer nicht über ein 1:1 gegen den FC Midtylland hinausgekommen.