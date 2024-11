5 beste Formel 1 Wetten zum Katar GP 2024

Die besten F1 Wetten zum Katar GP am 1. Dezember 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Katar und welche F1 Wetten lohnen sich?

Am vergangenen Wochenende hat sich Max Verstappen beim Großen Preis von Las Vegas vorzeitig den Weltmeistertitel gesichert.

Das Rennen um die Fahrerwertung ist zwar entschieden, doch in der Konstrukteurswertung ist noch alles offen. Gleich drei Teams haben noch realistische Chancen auf die Weltmeisterschaft.

Aktuell führt McLaren vor Ferrari, gefolgt von Red Bull. Fällt bereits in Katar eine Vorentscheidung in der Konstrukteurswertung? Wir haben uns genauer mit dem Grand Prix in Katar beschäftigt und stellen die 5 besten Wetten für das vorletzte Rennen der Saison vor.