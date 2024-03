5 beste Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP 2024

Die besten F1 Wetten zum Saudi-Arabien GP am 9. März 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Dschidda und welche Wetten lohnen sich?

Nach dem Saisonstart vor einer Woche steht am Samstag der Große Preis von Saudi-Arabien in der Formel 1 auf dem Kalender.

Nach dem Red Bull-Doppelsieg in Bahrain stellen sich viele Fans zurecht die Frage, ob der nächste Langweiler in Dschidda droht.

Beste Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP:

Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Dschidda GP?

Die Formel 1 Wettquoten für einen Sieg in Saudi-Arabien fallen entsprechend gering aus und lohnen sich nicht. Umso spannender ist, dass erste Wettanbieter bereits den Markt „Rennsieger ohne Max Verstappen“ anbieten.

Erste Wahl ist hier Sergio Perez. Verstappens Teamkollege sicherte sich in Bahrain souverän die Platzierung auf Platz 2. Entsprechend bieten sich zwei F1 Wetten besonders an.

Zum einen gibt es bei bet-at-home die Quote 2.45 für Perez als Sieger ohne Verstappen. Zum anderen bietet bet365 die Formel 1 Saudi-Arabien Wettquote 3.40 für den Mexikaner auf Rang 2.

Wer unbedingt auf Verstappen wetten möchte, kann dies auf dem Markt „Schnellste Runde“ tun. Hier beträgt die Quote für einen Erfolg des Niederländers bei Interwetten immerhin bessere 1.60.

Saudi-Arabien GP Quoten für den Verfolger Ferrari

Erster Verfolger von Red Bull war in Bahrain mit den Plätzen 3 und 4 eindeutig Ferrari. Die Fahrer Sainz und Leclerc erzielten dabei jedoch eine unerwartete Reihenfolge mit dem Spanier auf dem Podest. Das sollte sich beim Dschidda GP wieder ändern.

Der Monegasse brennt darauf, seine Rolle als Team-Leader im Rennen zu zeigen. Beim Sportwettenanbieter Oddset beträgt die Saudi-Arabien GP Quote für einen Platz auf dem Podium von Charles Leclerc 1.90.

Nach der identischen Logik könnte sich auch eine weitere F1 Wette mit ordentlichen Quoten lohnen. So bietet bwin im Head-to-Head-Duell zwischen Leclerc und Sainz einen Sieg des Monegassen zur Quote 1.62 an.