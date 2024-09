5 beste Formel 1 Wetten zum Singapur GP 2024

Nur eine Woche nach dem Grand Prix in Aserbaidschan geht es in der Formel 1 mit dem Großen Preis von Singapur weiter. Das Nachtrennen auf dem beeindruckenden Marina Bay Street Circuit ist eines der Highlights im F1 Rennkalender.

Vor allem Max Verstappen will seine Sieglos-Serie endlich beenden. Aber klar, dass auch die McLaren-Piloten weiter am Stuhl des Titelverteidigers sägen wollen.

Beste Formel 1 Wetten zum Singapur GP:

Formel 1 Wetten: Schafft Red Bull den Turnaround?

Zwar führt der Niederländer die Fahrerwertung immer noch an, allerdings musste Red Bull am vergangenen Wochenende erstmals seit langer Zeit wieder Platz 1 der Konstrukteurswertung räumen.

Sollte Max Verstappen in Baku auf das Podium fahren, bietet Interwetten eine Quote von 2.50.

F1 Singapur Wetten: Verringert Norris weiter den Abstand?

Noch steht Verstappen in der Fahrerwertung ganz oben, doch in den vergangenen Wochen hat Lando Norris den Abstand zur Spitze kontinuierlich verringert.

In Baku hat es zuletzt zwar nur für Platz 4 gereicht, in den anderen beiden Rennen zuvor ging es aber auf das Podium.

F1 Singapur Wetten: Doppelpodium für McLaren?

McLaren ist wohl am besten aus der Sommerpause gekommen. Zwei erste Plätze in Zandvoort und Baku sowie ein Doppelpodium in Monza sind die Ausbeute aus den letzten drei Rennen.

Wenn es wie schon beim Großen Preis von Italien gelingen sollte, beide Fahrer in den Top 3 zu platzieren, winkt bei Betway eine Quote von 1.90.

Formel 1 Wetten: Kann Leclerc seine Serie halten?

Der Monegasse ist in den letzten vier Rennen immer in den Top 3 gelandet. Deshalb liegt die Quote für einen erneuten Podiumsplatz in Singapur „nur“ bei 1,55.