5 beste Formel 1 Wetten zum USA GP 2024

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 15:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Austin GP am 20. Oktober 2024. Wer gewinnt den Großen Preis der USA und welche F1 Wetten lohnen sich?

Gut vier Wochen Pause lagen zwischen dem letzten Formel 1 Grand Prix in Singapur und dem kommenden Rennen in Austin, USA.

Sechs Rennen sind inklusive Sonntag noch zu absolvieren und der Kampf um die WM-Krone wird immer spannender. Noch liegt Serien-Weltmeister Max Verstappnen vorne, doch McLaren ist das Team der Stunde.

Vor allem Lando Norris ist mit fortschreitendem Saisonverlauf immer stärker geworden und liegt nun nur noch 52 Punkte hinter dem Niederländer.

Wir haben die 5 besten Wetten für die Großen Preis der USA in Austin. Hier sind unsere Wetten mit den besten Quoten für Rennsieger, Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum USA GP:

Formel 1 Wetten: Was bringt das Red-Bull-Update?

In den letzten Jahren war Red Bull das dominierende Team in der Formel 1. Und auch in dieser Saison schien sich dieses Bild zu wiederholen.

7 der ersten 10 Saisonrennen beendete Max Verstappen im Red Bull auf dem 1. Platz. Doch seit seinem letzten Sieg in Barcelona, läuft es nicht mehr für den Titelverteidiger.

Zuletzt ist Red Bull den anderen Teams nur noch hinterhergefahren. Neue Hoffnung schöpfen die Bullen durch das Update am RB20.

Zudem gibt es in Austin mal wieder ein Sprintrennen. Die bisherigen drei Sprints in dieser Saison konnte Verstappen gewinnen.

Sollte er auch beim Austin GP die Sprintentscheidung für sich entscheiden, bietet bwin eine Quote von 5,00.

Formel 1 Austin GP Wetten: Verkürzt Norris weiter?

Seit der Sommerpause ist McLaren das Team, welches es zu schlagen gilt. Sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri sorgen Rennen für Rennen für Punkte in den WM-Wertungen.

Die Konstrukteurswertung haben die Briten bereits übernommen und auch in der Fahrerwertung ist noch alles möglich.

Das gilt insbesondere für Lando Norris, der mit seinem Erfolg in Singapur noch einmal verkürzen konnte.

Wenn der Brite in Austin seinen zweiten Sieg in Folge einfährt, bietet Merkur Bets eine Quote von 2,40.

F1 Wetten: Bestätigt Ferrari den Aufwärtstrend?

Im Vergleich zur Konkurrenz bei Red Bull oder Mercedes hat Ferrari in der Rennpause auf größere Updates verzichtet. Tatsächlich war bei der Scuderia zuletzt ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Mit dem Sieg in Monza und dem 2. Platz in Baku hat Charles Leclerc bewiesen, dass auch mit den roten Rennern aus Maranello wieder zu rechnen ist.

Zwar stapelt der Monegasse auch vor dem Rennen in Austin tief, sollte Charles Leclerc beim Großen Preis der USA allerdings wieder in den Top 3 fahren, bietet bet365 eine Quote von 2,00.

USA GP Wetten: Piastri mit einem erneuten Husarenritt?

Eigentlich hat nur noch Lando Norris Chancen, Verstappen vom WM-Thron zu stoßen, doch einen klaren Nummer-1-Fahrer gibt es bei McLaren nicht.

Dass sich Oscar Piastri nicht vor seinem Teamkollegen zu verstecken braucht, hat er zuletzt in Singapur bewiesen.

Trotz schwachem Qualifying ist es ihm bei dem Nachtrennen gelungen, das fünfte Podium in den letzten sechs Rennen einzufahren.

Sollte Piastri in Austin erneut in die Top 3 fahren, bietet Oddset eine Quote von 1,57.

Formel 1 Austin Wetten: Beendet Red Bull die Durstrecke?

Knapp vier Wochen hatten die Ingenieure nun Zeit, den Boliden den letzten Feinschliff vor dem Saisonfinale zu geben.

Nachdem Red Bull zuletzt den Anschluss an die Spitze verloren hatte, wurde dem Rennwagen in der Pause ein Update verpasst.

Auch wenn die Buchmacher scheinbar noch nicht vollends überzeugt sind, lautet unsere letzte Wette: Red Bull stellt den Sieger.

Falls entweder Max Verstappen oder Sergio Perez auf Platz 1 fahren, bietet Betway eine Quote von 5,00!