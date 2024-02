5 Top-Quoten zum Super Bowl 2024

Ein Blick auf die Super Bowl Wetten der besten Anbieter verrät: Die San Francisco 49ers gelten als Favorit in der Partie gegen die Kansas City Chiefs.

Doch zum Super Bowl 2024 gibt es noch deutlich mehr Top-Quoten zu finden als nur für den Sieger des Spiels. Insbesondere die Super Bowl Wettquoten für Punkte und Handicaps sind interessant.

Hier sind unsere fünf besten Super Bowl Quoten zum wichtigsten Spiel des Jahres in der NFL-Saison 2023/24.

Die 5 besten Super Bowl Quoten 2024

Im Mittelpunkt steht auch in unseren fünf besten Super Bowl Quoten die Frage: Wer holt sich den Titel 2024 in der NFL?

Die Kansas City Chiefs sind Dauergast auf der großen Bühne, standen in drei der letzten vier Super Bowls und gewannen zwei davon, darunter auch im Vorjahr. Nun gibt es die Neuauflage des Endspiels von 2019 gegen die San Francisco 49ers.

Während die Niners im Endspiel erwartet wurden, ist der abermalige Super Bowl Einzug der Chiefs eine Überraschung, zumindest den Wettquoten vor den Playoffs zufolge. Die schwache Offensive Line in Kombination mit wenig überzeugenden Wide Receivern sprach eigentlich für ein vorzeitiges Aus.

Doch am Ende waren Patrick Mahomes und Travis Kelce wieder da und führten das Team dank der Top-5 Defensive in den Super Bowl 2024. Dort ist man laut Wettquoten der Außenseiter, doch ist ein Titelverteidiger jemals wirklich ein solches, vor allem mit einem der besten Quarterbacks aller Zeiten?

Insbesondere in den Playoffs ließen die Leistungen der vermeintlich so starken Niners zu wünschen übrig, gegen die Lions wäre im NFC Championship Game fast Feierabend gewesen.

Erst 41 Punkte gaben die Chiefs hingegen in drei Spielen gegen extrem starke Offenses her. Deshalb würden wir sowohl die Super Bowl Quote 2.10 für einen Sieg der Chiefs (Moneyline) bei bet365 wie auch die Spread-Wette mit Handicap +2 bei bwin zur Quote 1.91 empfehlen.

Starke Super Bowl Quoten zum Spielverlauf

Zum Spielverlauf lassen sich ebenfalls allerhand starke Super Bowl Wettquoten finden. Der dritte große Wettmarkt neben Sieger des Spiels und Handicap ist die Anzahl der Punkte.

Hier spricht vieles darauf, die Marke von Unter 47,5 Punkten zu wählen. Insbesondere die Chiefs liegen in der Regular Season und den Playoffs bei einer Bilanz von 6-14 für diesen Wettmarkt.

Die 49ers kontern mit einer 11-8 Bilanz, doch die Chiefs-Defense alleine lässt viele Experten davon ausgehen, dass am Ende wirklich die Option „Unter 47,5″ eintreten wird.

Auffällig war zuletzt auch der Fehlstart der Niners gegen die Detroit Lions, der das beste Team der NFC fast den Sieg und den Einzug in den Super Bowl 2024 gekostet hätte. Die Chiefs ließen hingegen zuletzt stets früh die eigenen Muskeln spielen.

Geschieht das im Super Bowl 2024 erneut? Wir setzen bei Interwetten darauf, dass Mahomes, Kelce und Co. zuerst die 10 Punkte im Spiel erreichen. Die Super Bowl Quote dafür liegt bei 1.90.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf den großen Star der San Francisco 49ers. Christian McCaffrey ist der beste Running Back der NFL und erzielte in beiden Playoff-Runden gegen Green Bay und Detroit jeweils zwei Touchdowns.

In der Regular Season fügte er seiner persönlichen Statistik in 16 Spielen weitere 14 Läufe in die Endzone hinzu. Wenn die Niners eine echte Chance haben wollen, muss McCaffrey wieder abliefern.

Bei Betano gibt es eine erstklassige Super Bowl 2024 Quote in Höhe von 2.25 für einen Touchdown McCaffreys in der ersten Halbzeit des Spiels.