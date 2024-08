Beste DFB Pokal Favoriten Wetten in der 1. Runde

Die besten DFB Pokal Wetten und Quoten. Wie schlagen sich die Favoriten in der 1. Runde des DFB-Pokals 2024/25?

Die besten DFB Pokal Wetten und Quoten. Wie schlagen sich die Favoriten in der 1. Runde des DFB-Pokals 2024/25?

Am Wochenende steht die 1. Runde des DFB-Pokals an. Das bedeutet, dass auch die meisten Bundesligisten vor dem ersten Pflichtspiel der Saison stehen. Das gilt unter anderem auch für die DFB-Pokal Favoriten Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Während die Bayern schon am Freitag beim SSV Ulm antreten müssen, geht es für den BVB und RB am Samstag gegen RW Essen bzw. Phönix Lübeck.

Klar, dass die Bundesligisten als klare Favoriten in die Duelle gehen. Wir haben uns die Spiele der Topteams genauer angeschaut und stellen die Wetten mit dem besten Value vor. Hier sind unsere DFB-Pokal Wetten für die Topfavoriten!

Beste DFB-Pokal Wetten zur 1. Runde 2024/25

Beste DFB-Pokal Wette zu Ulm - Bayern

Der FC Bayern startet bereits am Freitag gegen den SSV Ulm in den DFB-Pokal. Die Mission ist klar: Seit vier Jahren wartet der Rekordmeister auf einen Finalerfolg in Berlin.