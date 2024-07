5 beste Formel 1 Wetten zum Ungarn GP 2024

von SPORT1 Betting 20.07.2024 • 08:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Budapest GP am 21. Juli 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Ungarn und welche Wetten lohnen sich?

Nach zwei Wochen Pause geht es am Sonntag, dem 21. Juli, in der Formel 1 weiter. Beim Ungarn GP will nicht nur Max Verstappen endlich wieder ganz oben landen.

Kann der Niederländer im Red Bull zurückschlagen oder baut Mercedes die Siegesserie von zwei ersten Plätzen in Folge aus?

Hier gibt es die besten 5 Formel 1 Wetten zum Ungarn GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Budapest GP:

Formel 1 Wetten: Schlägt Max Verstappen in Ungarn zurück?

Seit zwei Rennen wartet Max Verstappen nun auf einen GP-Sieg. Noch führt der Niederländer die Fahrerwertung mit einem bequemen Vorsprung an, doch jetzt soll endlich wieder ein Sieg her.

Bei der Regenlotterie von Silverstone zog der Red-Bull-Pilot noch den Kürzeren. An den Hungaroring dürfte er aber bessere Erinnerungen haben. Immerhin hat er die letzten beiden Rennen in Ungarn gewonnen.

Sollte Verstappen zum dritten Mal in Folge beim Budapest GP gewinnen, würde bwin eine Quote von 2.00 bieten.

Allerdings hat auch Mercedes bei den letzten beiden Grand Prix bewiesen, dass sie die Saison noch nicht abgeschrieben haben. In Silverstone konnte Lewis Hamilton seinen ersten Saisonsieg einfahren.

Wenn der Brite beim Budapest GP erneut auf das Podest fährt, bietet Interwetten eine Quote von 1.90.

Budapest GP Quoten für spannende H2H-Duelle

Wenn es um Formel 1 Quoten geht, dürfen die H2H-Duelle natürlich nicht fehlen. Vor allem das teaminterne Ranking ist hier von besonderer Brisanz. Das gilt insbesondere für die Silberpfeile von Mercedes.

Nachdem George Russell in Österreich den ersten Saisonsieg einfahren konnte, konnte sein Teamkollege Lewis Hamilton in Silverstone nachlegen.

In den H2H-Quoten von bet-at-home hat George Russell mit 1.70 zu 2.00 leicht die Nase vorn. Wir glauben, dass Russell nach seiner „Niederlage“ in Silverstone beim Großen Preis von Ungarn wieder vor seinem Teamkollegen landet.

Für Lando Norris hat es in Silverstone nur zu Platz 3 gereicht. Trotzdem zählt der Sieger vom Miami GP bei den Formel 1 Wetten zu den Topfavoriten in Ungarn. Falls Verstappen und Norris die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen, was in dieser Saison bereits fünfmal der Fall war, bietet bwin eine F1 Quote von 3.25!

In unserem letzten Formel 1 Wett-Tipp beschäftigen wir uns mit dem Qualifying. Auch hier führt Max Verstappen mit zehn Pole-Positions in dieser Saison. Sollte beim Budapest GP die elfte Pole hinzukommen, gibt es bei bet-at-home eine Quote von 2.55!