Beste Quoten BVB - Bayern 2023

Topspielzeit in der Bundesliga. Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park Bayern München. Jene Bayern, die gerade krachend beim Drittligisten Saarbrücken aus dem DFB-Pokal flogen.

Vor dem Gastspiel beim BVB plagen die Münchner vor allem personelle Probleme. Dennoch gelten sie bei den Buchmachern als Favorit.

Wir haben die besten Quoten zum Spitzenspiel BVB - Bayern herausgesucht, die sich am Wochenende besonders lohnen könnten.

Beste Quoten zu BVB - Bayern:

BVB - Bayern Wetten: Ist das die Dortmunder Chance?

Wohl selten war die Chance auf einen Sieg des BVB gegen die Bayern so hoch wie am Samstag. Daheim und gegen einen extrem ersatzgeschwächten Gegner muss einfach etwas drin sein, wenn man es mit dem Kampf um die Meisterschaft ernst meint.

Die beste Quote für einen Dortmunder Sieg gibt es aktuell in der bet365 App . Dort gibt es sogar einen Quotenboost, der das Ganze auf 4.15 hochschaukelt.

Für alle, die es weniger risikofreundlich mögen, empfiehlt sich eine andere Art der Wette, nämlich die doppelte Chance. Zumindest ein Unentschieden sollte für den in der Bundesliga ungeschlagenen BVB möglich sein.

Bei DAZN Bet wetten wir im Topspiel deshalb auf die doppelte Chance 1/X - also Heimsieg oder Unentschieden - in Kombination mit Beide treffen. Dafür gibt es derzeit die Wettquote 2.52.

Beste Wettquoten für das Bundesliga Topspiel

In der Frage nach der Anzahl der Tore im Spiel lohnt sich ein Blick auf die unmittelbare Vergangenheit. Denn seit Mai 2020 fielen nie weniger als vier Tore im Duell BVB - Bayern oder Bayern - BVB. Bleibt das am Samstag so, gibt es für Über 3,5 Tore bei bet-at-home die Quote 1.85.

Wird es torreich, dürfte das vor allem in der 2. Halbzeit so sein, wenn sich beide bereits müde gerannt haben und insbesondere den Münchnern die Alternativen fehlen. Bei bwin geht ein weiterer Topspiel-Tipp deshalb darauf, dass beide Teams in der 2. Hälfte treffen. Die Quote liegt bei 2.20.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Abschließend noch unsere fünfte und letzte BVB - Bayern Quote. Die finden wir bei Interwetten. Wir platzieren sie auf ein Tor von Harry Kane zur Quote 1.70. Der Engländer ist bestens ausgeruht, nachdem er beim Pokal-Aus 90 Minuten auf der Bank verbrachte. In der Bundesliga traf Kane bislang extrem konstant.