Besten Champions League Wetten: Playoff Hinspiele 2024

SPORT1 Betting 20.08.2024 • 11:59 Uhr Die besten Wetten für die Champions League Playoffs. Alle Quoten zu den Quali-Hinspielen in der Königsklasse.

Ehe am 29. August die Ligaphase der Champions League 2024/25 ausgelost wird, geht es für einige Teams in der Qualifikation noch um das Ticket für die Königsklasse.

Am Dienstag und Mittwoch finden die Hinspiele der letzten Playoff-Partien statt. Sieben Duelle stehen auf dem Programm. Diejenigen Teams, die sich in Hin- und Rückspiel durchsetzen, haben einen Platz in der Königsklasse sicher.

Welche Teams schaffen den Einzug in die Hauptrunde der Champions League 2024/25?

Champions League Playoffs: Beste Wetten

CL Playoff Wetten: Diese Duelle finden Dienstag statt

Am Dienstag, den 20. August, stehen die ersten Hinspiele der Champions League Qualifikation auf dem Programm.

Um 21:00 Uhr empfängt der norwegische Meister Bodo/Glimt den serbischen Champion Roter Stern Belgrad.

Bei den Buchmachern gehen die Norweger als klarer Favorit in das Duell. Allerdings ist Belgrad in dieser Saison auch noch ungeschlagen.

Wir glauben nicht an ein Schützenfest und tippen auf: Unter 2,5 Tore – 2.25 bei Betway.

Ebenfalls um 21:00 Uhr trifft Dinamo Zagreb auf Qarabağ. Während der kroatische Meister nur diese Quali-Runde überstehen muss, hat Qarabağ bereits zwei Gegner ausgeschaltet.

In der aktuellen Form dürfte Dinamo dennoch der Favorit sein. Unser Tipp lautet: Zagreb und über 2,5 Tore – Champions League Playoff Quote 2.75 bei bet365.

Das dritte Spiel am Dienstag lautet OSC Lille gegen Slavia Prag. Die Franzosen haben in der vergangenen Saison Platz 4 in der Ligue 1 erreicht und Slavia hat hinter Lokalrivale Sparta die Vize-Meisterschaft gewonnen.

Beide Mannschaften haben in der Champions League Qualifikation bereits eine Runde überstanden. Lille hat sich gegen Fenerbahce durchgesetzt und Prag hat Union St.-Gilloise ausgeschaltet.

Zudem sind Lille und Prag in dieser Saison noch ungeschlagen. Allerdings sprechen die Champions League Quoten klar für die Gastgeber. Für den Heimsieg bietet Interwetten eine CL Playoff Wettquote von 1.80.

CL Playoff Wetten: Welche Teams setzen sich am Mittwoch durch?

Auch am Mittwoch stehen noch vier Playoff-Duelle an.

Unter anderem empfangen die Young Boys Bern Galatasaray Istanbul. Das bedeutet, dass der Schweizer Meister auf den türkischen Meister trifft. Allerdings könnten die Voraussetzungen nicht unterschiedlicher sein.

Bern wartet nach fünf Spieltagen in der heimischen Liga weiter auf einen Sieg und steht bei gerade einmal zwei Punkten. Gala hingegen hat die ersten beiden Saisonspiele gewonnen und grüßt von der Tabellenspitze.

Von der aktuellen Form her spricht vieles für Istanbul. Da beide Teams in den letzten Spielen immer getroffen haben, lautet unser Tipp:

Beide Teams treffen und über 2,5 Tore – 2.05 bei Betway.

Ebenfalls am Mittwoch muss der österreichische Serienmeister RB Salzburg gegen Dynamo Kiew antreten. Die Ukrainer tragen ihre Heimspiele im polnischen Lublin aus.

Wir schätzen die Bullen allerdings stärker ein und setzen auf einen Auswärtssieg von RB – Champions League Quote 2.45 bei bwin. Immerhin hat sich das Team bereits in Torlaune präsentiert und in den ersten drei Saisonspielen 9 Tore geschossen.

Weiter geht es mit dem FC Midtjylland gegen Slovan Bratislava. Während Midtjylland bereits zwei Runden überstanden hat, sind es bei Bratislava sogar schon drei.

Nun steht also die letzte Hürde vor der lukrativen Ligaphase in der Champions League an.

Tatsächlich geht der dänische Meister als Favorit in die Partie. Auch wir glauben in unseren besten Champions League Playoff Wetten, dass die Gastgeber das Hinspiel für sich entscheiden.

Wir tippen deshalb auf: 1 und über 1,5 Tore – 1.95 bei Betway.

Im vierten und letzten Hinspiel der CL-Playoffs am Mittwoch treten Malmö FF und Sparta Prag gegeneinander an.

Auch hier handelt es sich um eines der Meister-Duelle. Malmö konnte zuvor Klaksvik und Saloniki ausschalten. Prag hat ebenfalls bereits zwei Duelle überstanden.

Nun steht die letzte Hürde auf dem Programm. Die Buchmacher sehen die Schweden leicht im Vorteil. Da wir keinen Favoriten haben, entscheiden wir uns für den Tipp auf Unentschieden: Quote 3.30 bei bwin.