Die 5 besten Chiefs vs. Dolphins Wetten

Am Sonntag steigt ab 15:30 Uhr das erste von zwei NFL Frankfurt Spielen in zwei Wochen. Die Kansas City Chiefs treffen als amtierender Super Bowl Sieger auf die Miami Dolphins.

Ein echtes Topspiel also, das die NFL in Deutschland austrägt. Doch welches der beiden Teams wird das bessere Ende für sich haben?

Wir haben die besten fünf Chiefs vs. Dolphins Wetten herausgesucht.

5 beste Chiefs vs. Dolphins Wetten:

Chiefs vs. Dolphins Wetten: Wer gewinnt das Spiel?

Es ist ein echtes Highlight, das vermeintlich zum Offensivspektakel werden könnte: Die Nummer 1 Offense der NFL (Dolphins) trifft auf die Nummer 4 (Chiefs).

Als Favorit geht trotz der jüngsten Niederlage gegen die Denver Broncos Kansas City ins Spiel. Der Grund, warum wir in unseren Chiefs vs. Dolphins Wetten ebenfalls darauf setzen, lässt sich derweil in den Statistiken finden.

Denn während die Chiefs mit der fünftbesten Defensive der NFL aufwarten, fallen die Dolphins auf Position 20 hier etwas ab. Die beste Siegquote für die Chiefs gibt es bei Interwetten zu einer 1.80.

Sollten die Chiefs im Spiel vorne liegen, muss automatisch gegen Ende der Partie ein letzter Angriff der Dolphins erfolgen. Entsprechend könnte sich in diesem Fall eine Wette auf den Sieg Miamis im vierten Quarter lohnen - bei DAZN Bet zur Quote 2.25.

Beste Wettquoten für Spieler im NFL Frankfurt Game

Auch für einzelne Spieler lohnen sich am Sonntag beim NFL Deutschland Game wieder ausgesuchte Wetten. So steht Raheem Mostert, Running Back der Dolphins, bereits bei zehn Touchdowns in dieser Saison.

Gelingt ihm erneut ein TD, auch gegen die Chiefs? Die Quote dafür setzt bet365 bei 1.90 an und liegt damit durchaus in einem lohnenswerten Bereich angesichts des Nummer 1 Laufspiels der Dolphins.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Und der Quarterback? Auch Tua Tagovailoa spielt bislang eine ganz starke Saison und erzielte bereits 2.416 Yards und 18 Touchdowns. Bei ihm setzen wir klar auf die Over-Marke mit Über 247,5 Yards - mit dem bwin Bonus zur Quote 1.87.

Abschließend noch eine Wette auf die Anzahl der Punkte im Spiel. Da beide Mannschaften ohne Probleme in der Lage sein sollten, die 25-Punkte-Marke zu überbieten, empfiehlt sich die Chiefs vs. Dolphins Wette auf Über 51,5 Punkte zur Wettquote 1.97 bei bet-at-home.