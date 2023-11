Die besten DFB-Pokal Wetten zur 2. Runde

16 K.o.-Duelle stehen in der 2. Runde des DFB-Pokals 2023/24 auf dem Spielplan. Alle Favoriten sind noch im Rennen.

Besonders interessant wird der Mittwoch. Dann nämlich sind Dortmund und Bayern vor dem Gipfeltreffen am Samstagabend im Signal-Iduna-Park im Einsatz. Die ungleich schwierigere Aufgabe erwischte dabei der BVB.

Was sind die besten DFB-Pokal Wetten zu den Mittwochsspielen der 2. Runde? Wir haben vier Partien und eine passende Quote herausgesucht.

DFB-Pokal 2. Runde: Beste Wetten am Mittwoch

DFB-Pokal Wetten: Was macht der BVB daheim?

Zum Auftakt am Mittwoch ist Borussia Dortmund im Einsatz. Im Signal-Iduna-Park wartet das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Erst am 6. Spieltag trafen die Teams aufeinander, damals gewann der BVB mit 1:3 bei der TSG.

Das gilt umso mehr, da der SVS gerade einmal eines der letzten vier Drittligaspiele für sich entschieden hat. Einen Leverkusen-Sieg mit Asian Handicap -2,5 gibt es als DFB-Pokal Wette bei bet365 zur Quote 1.925.

DFB-Pokal Quoten am Mittwoch: Ziehen die Bayern nach?

Sollte Dortmund seine Pokal-Partie für sich entscheiden, stellt sich mit Blick auf das Topspiel am Samstag die Frage: Ziehen die Bayern nach? Am Abend ist der Rekordsieger des Wettbewerbs beim 1. FC Saarbrücken zu Gast.

Das FCS-Spiel wurde am Wochenende in der Liga abgebrochen, weil zu viel Wasser auf dem Platz stand. Ein geordnetes und technisch anspruchsvolles Spiel ist damit nicht zu erwarten. Unter 4,5 Tore gibt es bei Interwetten zur Quote 1.70.