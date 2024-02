Die besten Super Bowl Halftime Show Wetten 2024

Neben den Super Bowl Quoten für das Duell Chiefs vs. 49ers steht am frühen Montagmorgen deutscher Zeit vor allem ein Event in Las Vegas im Mittelpunkt: die Super Bowl Halftime Show.

Super Bowl Halftime Show: Welcher Song läuft zuerst?

Eine beliebte Wette zur Super Bowl Halbzeitshow ist jene nach dem ersten Song. In diesem Jahr wird es besonders interessant, da Usher mit einem brandneuen Album in das Allegiant Stadium anreist, das zwei Tage zuvor veröffentlicht wurde.

Weitere Kandidaten sind laut Prognose der Wettanbieter „Love in This Club“, „Scream“ und „DJ Got Us Fallin‘ In Love“. Gegen 2:00 Uhr in der Früh wissen wir Bescheid, welcher Song des 45-jährigen Künstlers das Rennen macht.