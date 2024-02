Die besten Travis Kelce Wetten zum Super Bowl 2024

Travis Kelce Super Bowl Wetten: Wie viele Touchdowns?

Drei Receiving Touchdowns gelangen ihm bislang in drei Spielen. Die Wahrscheinlichkeit ist also recht groß, dass - zumindest wenn es nach dem Durchschnitt geht - im Super Bowl ein vierter Touchdown folgen wird.

Kelce ist extrem konstant in den Playoffs, erzielte in den letzten fünf Spielzeiten in jeweils drei Playoff-Spielen stets insgesamt drei oder vier Touchdowns.

Super Bowl Gratiswetten für alle Kelce Wetten

Travis Kelce Wettquoten für Zeitabschnitte

So gibt es zum Beispiel Quoten für einen Kelce Touchdown in der ersten und zweiten Halbzeit, die derzeit identisch hoch sind.

Darüber hinaus gibt es Wetten für das erste Viertel und Scorecast-Wetten in beliebiger Form. So wartet etwa die Quote 23.0 für Kelce als ersten Touchdown-Scorer in Kombination mit einem Chiefs-Sieg zwischen einem und sechs Punkten Differenz.