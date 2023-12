EM 2024 Gruppe B Wettquoten: Wer kommt weiter?

Sieger Wetten zur EM 2024 Gruppe B

Wer eine EM Wette auf die Gruppe B platzieren möchte, kann dies bei so vielen Topteams unter anderen auf den Gruppensieger tun. Die Quoten in der bwin App zeigen, dass es alles andere als eine eindeutige Angelegenheit ist.

Spanien gilt als Favorit, was angesichts der verkorksten WM 2022 durchaus überrascht. Schließlich gibt es mit Italien und Kroatien harte Konkurrenz in Form des Titelverteidigers und WM-Dritten.

Zu bedauern sind laut EM Gruppe B Quoten zufolge die Albanier. Kein Team weist in der Vorrunde eine höhere Wettquote für den Gruppensieg auf.

EM 2024 Gruppe B Wetten: Wer kommt weiter?

Die Frage „Wer kommt aus EM Gruppe B weiter?“ wird deutlich durch den Modus der Endrunde beeinflusst. Da die drei besten Gruppendritten das Achtelfinale erreichen, können entweder zwei oder drei Nationen aus Gruppe B in der K.o.-Runde landen.

Grundsätzlich erwarten die Wettanbieter aber alle drei namhaften Teams im Achtelfinale. Spaniens Wettquoten nähern sich dabei verdächtig der 1.00 an, Kroatien folgt auf Rang 2 in den Quoten, obwohl man in der Frage nach dem Gruppensieger hinter Italien liegt.