EM Gruppen 2024: Wer wird Gruppensieger & wer kommt weiter?

Während EM Favorit Deutschland es in Gruppe A mit den Gegner Schottland, Ungarn und der Schweiz eher leicht erwischt hat, gibt es zugleich die Hammergruppe D mit Frankreich, der Niederlande, Österreich und Polen.

EM 2024 Gruppe A: Wer wird Gruppensieger?

EM Gruppe A Wetten: Wer kommt weiter?

Geht es nach den EM 2024 Wetten der besten Buchmacher, ist Deutschland der klare Favorit in Vorrundengruppe A . Im eigenen Land kann der DFB-Elf den Quoten zufolge kein Gegner das Wasser reichen.

Spannend wird es hingegen im Kampf um Platz 2 in der ersten der sechs EM Gruppen. Die Schweiz hat die besten Chancen auf das Weiterkommen, doch auch Ungarn und Schottland sind nicht chancenlos.

EM 2024 Gruppe B: Wer wird Gruppensieger?

EM Gruppe B Wetten: Wer kommt weiter?

Eine starke Auswahl an Teams findet sich in der EM Gruppe B. Titelverteidiger Italien ist aber nicht der Favorit auf den Gruppensieg in den EM Gruppen Quoten. Diese Rolle nimmt Spanien ein, das zuletzt 2012 die EURO gewann.