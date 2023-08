NFL Preseason Week 3: Spielplan & beste Wetten

Ehe es in der zweiten Septemberwoche mit dem Start der Regular Season in der NFL ernst wird, steht noch das Ende der Preseason auf dem Programm.

Am Wochenende warten dabei wieder diverse Highlights wie ein Duell in New York City, viel Tradition in Chicago und ein heißes Duell in Green Bay.

Welche NFL Preseason Wetten lohnen sich in Week 3 besonders? Hier sind unsere Top-5 Quoten.

Die besten Wetten zu Week 3 der NFL Preseason:

NFL Preseason: Welche guten Wettquoten gibt es heute?

Die Buffalo Bills spielten ein schwaches Preseason-Spiel gegen die Pittsburgh Steelers, doch nun geht es in Chicago gegen die Bears, die eines ihrer letzten neun NFL-Spiele gewinnen konnten. Buffalo will dementsprechend zurückschlagen, was in den NFL Preseason Quoten für sie spricht - 1.90 für einen Sieg bei bet365.

Einen Sieg wünschen sich auch beide Franchises im New-York-City-Duell. Die weitaus besseren Chancen sehen wir aufseiten der Jets, bei denen es in der Offensive mehr Optionen als Roster-Plätze gibt. Entsprechend wollen alle das Duell gegen die Giants für Werbung in eigener Sache nutzen. Jets Sieg mit Handicap -6,0 gibt es bei bwin zur Quote 1.91.

Packers vs. Seahawks in den NFL Preseason Wetten

Ein weiteres Highlight in den NFL Preseason Wetten heißt Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks. Besonders stark unterwegs ist die Seahawks-Defense, die auch in der NFL Preseason Woche 3 von der Leine gelassen wird, um die Rookie-QBs der Packers zu jagen. Mit Erfolg? Die Seahawks-Siegquote liegt bei 2.30 bei Oddset.

Die Dallas Cowboys konnten in den NFL Preseason Wetten bislang nicht überzeugen. Zwei Niederlagen stehen den bislang zweimal erfolgreichen Las Vegas Raiders gegenüber. Insbesondere in der Offensive überzeugten die Raiders mit zweimal 34 Punkten gegen gute Gegner. Ein Sieg wird bei Interwetten mit der Wettquote 1.43 bewertet.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Baltimore Ravens, die auswärts bei den Tampa Bay Buccaneers antreten. In Week 2 verloren die Ravens ihre spektakuläre, 24 Spiele lange Preseason-Siegesserie. Dennoch bleiben sie die Testspiel-Könige - auf eine Rückkehr zum Erfolg kann bei AdmiralBet zur Quote 1.90 gewettet werden.

