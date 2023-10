NFL-Wetten Week 5

Schon im „Thursday Night Football“ der NFL Week 5 gab es mit dem ersten Sieg der Chicago Bears seit fast einem Jahr eine große Überraschung. Setzt sich der Trend am restlichen Spieltag fort?

Wo gibt es die besten NFL Wetten bei den Buchmachern? Und welche NFL Week 5 Quoten lohnen sich besonders?

Wir bieten sieben Tipps für die Sonntagsspiele, die am 5. Spieltag besonders heiß sind, darunter auch das zweite Gastspiel in London.

Die besten NFL Wetten zu Week 5 der Regular Season:

NFL Quoten für das London-Spiel eindeutig

Die Buffalo Bills gehen am Sonntagnachmittag als klarer Favorit in das zweite von drei NFL London Spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die letzten drei Auftritte waren beeindruckend und lassen auch im Tottenham Hotspur Stadium ein eindeutiges Resultat erwarten. Bei bwin platzieren wie unsere NFL Wette auf einen Bills Sieg mit Handicap -5,5 zur Quote 1.91.

Einen klaren Favoriten gibt es auch beim Klassiker der AFC North zwischen Pittsburgh und Baltimore. Denn die Ravens sind mit 3-1 Siegen stark unterwegs und verloren nur eine Partie gegen die Colts unglücklich in der Overtime. Gegen die Steelers, die zuletzt bei den Texans unter die Räder kamen, sollte nichts anbrennen. Den Ravens-Sieg gibt es bei bet3000 zur NFL Wettquote 1.50.

Wenig Spannung erwarten die Wettanbieter auch in Detroit, wo die 3-1 Lions auf die bislang sieglosen Carolina Panthers treffen. Das Handicap von 10 Punkten ist uns jedoch etwas hoch angesetzt - nur eines von vier Spielen verloren die Panthers mit 10+ Punkten Differenz. Deshalb unser Tipp bei bet365 zur Quote 1.69: Lions Sieg mit Handicap -8,5.

Eine klare Sache sehen die Buchmacher zugunsten der Miami Dolphins, die in NFL Week 5 auf die New York Giants treffen. Doch abseits des 70:20 gegen die defensiv hoffnungslosen Broncos konnte Miami noch nicht in der Form überzeugen, um das extrem hohe Handicap zu rechtfertigen. Wir setzen deshalb auf einen Giants Sieg mit HC +12,5 zur Quote 1.87 bei Oddset.

Punktearmes Spiel in den NFL Wetten am 5. Spieltag?

Mit den New England Patriots und New Orleans Saints treffen am 5. Spieltag der NFL nicht gerade die besten Offensiv-Maschinerien aufeinander. Beide haben offensiv vielmehr große Probleme, Punkte zu erzielen, sodass wir im direkten Duell ein punktearmes Duell erwarten. Unter 39,5 gibt es bei AdmiralBet zur NFL Quote 1.85.

Ebenfalls spannende NFL Wetten warten am Sonntagabend beim Duell zwischen Vikings und Chiefs. Auch wenn Minnesota gegen Carolina zuletzt endlich der erste Saisonsieg gelang, sollten sie ihrem Gegner - immerhin Titelverteidiger - deutlich unterlegen sein. Den Chiefs-Sieg gibt es bei Interwetten dennoch zur Quote 1.53.

Zum Abschluss von Week 5 noch eine Wette auf die bislang extrem starken Philadelphia Eagles. Nach vier Spielen sind die Eagles als eine von zwei Mannschaften ungeschlagen. Gegen die 2-2 Rams sollte das auch so bleiben. Immerhin gab es mit der OT gegen Washington zuletzt den ersten echten Warnschuss. Auf den Eagles-Erfolg wetten wir bei NEObet zur Quote 1.45.

NFL Week 5 Spielplan