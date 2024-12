Vierschanzentournee 2025 Wettquoten, Favoriten & Prognose: Wer gewinnt die Vierschanzentournee?

Vom 29. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 findet die 73. Vierschanzentournee statt. Gesprungen wird traditionell in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

Gesucht wird der Nachfolger von Ryoyu Kobayashi, der den Wettbewerb im Vorjahr zum dritten Mal in seiner Karriere für sich entscheiden konnte.

Wer gewinnt die Vierschanzentournee 2025?

Wer sind die Vierschanzentournee-Favoriten?

Seit dem großen Erfolg von Sven Hannawald im Jahr 2002 warten die deutschen Fans auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Dieses Jahr stehen die Chancen tatsächlich so gut wie schon lange nicht mehr.

Denn Pius Paschke befindet sich in der Form seines Lebens und dominiert den Skisprung-Weltcup bislang nach Belieben. Aktuell führt er die Weltcup-Wertung mit fünf Einzelsiegen an.

Vor allem der amtierende Weltcup-Sieger Stefan Kraft will nach seinem 3. Platz bei der Vierschanzentournee im Vorjahr wieder voll angreifen.

Der letztjährige Sieger der Vierschanzentournee, Ryoyu Kobayashi, ist hingegen noch auf der Suche nach seiner Form und gehört nicht zum Favoritenkreis. In dieser Saison ist ihm noch keine Top-10-Platzierung gelungen.

Vierschanzentournee Quoten: Zweikampf zwischen Deutschland und Österreich

Auch wenn letztes Jahr ein Japaner ganz oben stand, bahnt sich bei der diesjährigen Vierschanzentournee ein Zweikampf zwischen Deutschland und Österreich an – und das nicht nur in der Nationenwertung!

Bislang haben die beiden Nachbarländer alle Weltcup-Siege in dieser Saison unter sich ausgemacht. Gleich fünfmal stand Pius Paschke ganz oben. Damit reist er natürlich als Gesamtweltcupführender zur Tournee.

Trotzdem hat es seit dem Erfolg von Stefan Kraft in der Saison 2014/15 weder ein Deutscher noch ein Österreicher geschafft, die Vierschanzentournee zu gewinnen. Ist es zehn Jahre später so weit?

In den letzten Jahren haben vor allem die Polen mit Kamil Stoch und die Japaner mit Ryoyu Kobayashi mit je drei Gesamtsiegen dominiert. In dieser Saison sind allerdings beide Altmeister noch ohne Platzierung in den Top 10.