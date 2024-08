Wer gewinnt die MotoGP in Aragon? Favoriten & Wettquoten

Wer ist in den MotoGP Wetten zum Aragon GP am 1. September 2024 Favorit? Alle Wettquoten der besten Motorrad-Piloten im Check.

Nach rund zwei Wochen Pause heulen auch die Motoren in der MotoGP wieder auf. Denn am kommenden Wochenende gastiert die Königsklasse des Motorradrennsports im spanischen Aragonien.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Aragon GP?

Bagnaia bei den MotoGP Wetten erneut der GP Favorit

In der Saison 2024 scheint der Titel in der MotoGP wieder einmal nur über Francesco Bagnaia zu gehen. Der amtierende Weltmeister hat in diesem Jahr bereits sieben Rennen gewonnen. Auch in Österreich war der Italiener auf der Ducati zuletzt erfolgreich.