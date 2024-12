2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 13.12.-15.12.

SPORT1 Betting 11.12.2024 • 16:25 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 16. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 16. Spieltag vom 13.12. - 15.12.2024: Im Wett Tipp heute nimmt Schalke 04 direkten Einfluss auf das knappe Rennen an der Spitze.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 16. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Schalke vs. Düsseldorf

Am vergangenen Spieltag ließen Schalke (4:2-Sieg vs. Paderborn) und Düsseldorf (5:0-Sieg vs. Braunschweig) die Muskeln spielen und zeigten teils überragenden Offensivfußball. F95 beendete durch den Kantersieg eine Durststrecke von fünf sieglosen Zweitliga-Partien und schob sich wieder bis auf zwei Zähler an die Tabellenspitze heran.

Das gelang den Gästen jedoch nur dank Schalke, das Tabellenführer Paderborn überraschte und tollen Angriffsfußball zelebrierte. Kenan Karaman erzielte bereits acht Saisontreffer, liegt in der internen Torschützenliste jedoch nur einen Torjubel vor Moussa Sylla (8 Tore).

Zuletzt erzielten die Königsblauen in vier von sechs Zweitliga-Paarungen mindestens zwei Treffer und stärken damit die 2. Bundesliga Tipps. Düsseldorf war in den vergangenen Wochen nur selten auf der Höhe und kassierte vor dem 5:0-Erfolg gegen Braunschweig zwei Mal in Serie “Über 1,5 Gegentore”, was auch im Duell Schalke gegen Düsseldorf droht.

Wir geben Schalke eine Chance und entscheiden uns für eine “Schalke Über 1,5 Tore” Wette mit einer Quote von 2,08 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Gibt es bald einen neuen Tabellenführer?

Paderborn enttäuschte am vergangenen Spieltag gegen Schalke (2:4) zwar mit einer etwas zu passiven Spielweise, steht vor dem kommenden Wochenende jedoch weiterhin an der Tabellenspitze (27 Punkte). Der SCP gastiert am 16. Spieltag bei den zu Hause noch sieglosen Magdeburgern und könnte sich mit einem Auswärtssieg wieder rehabilitieren.

Magdeburg hat mit 25,2 xGA eine der fünf schwächsten erwartbaren Hintermannschaften der 2. Bundesliga und im Schnitt 1,71 Gegentore pro Heimspiel kassiert. Trotzdem fällt das Angebot von LeoVegas für “Paderborn Über 1,5 Tore” großzügig aus und ermöglicht den 2,05-fachen Gewinn im Duell Magdeburg gegen Paderborn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lässt der Tabellenführer einen Auswärtssieg jedoch liegen, könnten gleich mehrere Konkurrenten zur Stelle sein. Kaiserslautern (26 Punkte) gewann zuletzt auch ohne Top-Torjäger Ragnar Ache (9 Tore) und schickte Karlsruhe mit einer 1:3-Niederlage zurück in die Heimat.

Die Roten Teufel erzielten in ihren letzten drei Zweitliga-Paarungen jeweils drei Treffer und sollten im Duell Darmstadt gegen Kaiserslautern wieder für mehrere Treffer in Frage kommen. Dieser LeoVegas Bonus passt in unseren Augen hervorragend zu den 2. Bundesliga Quoten von 2,48 für “Kaiserslautern Über 1,5 Tore”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Ebenfalls nur einen Zähler hinter Paderborn taucht Hannover 96 auf (26 Punkte). Die Niedersachsen sind aktuell jedoch nicht mehr die elitäre Defensivmannschaft, die sie noch zu Beginn der Saison waren.

Fürth hingegen konnte am letzten Spieltag Hertha bezwingen (2:1) und sich den vierten Saisonsieg schnappen. Unsere Idee für die 2. Bundesliga Prognose: Nutzt den BetBuilder von LeoVegas und spielt die Quote von 1,72 für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

An vierter Stelle rangiert das Überraschungsteam der Saison. Elversberg (25 Punkte) fehlen derzeit nur zwei Punkte bis zur Spitze. Die Saarländer erzielten zuletzt in vier von sechs Zweitliga-Begegnungen mindestens zwei Treffer und treten an diesem Wochenende im Duell Braunschweig gegen Elversberg an.

Unser 2. Bundesliga Wett Tipp heute lautet: “Elversberg Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,02.

Daten und Fakten zum 14. Spieltag:

Der HSV gewann seine letzten 3 Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger (12:1 Tore).

Kaiserslautern ist seit 3 Zweitliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (2S, 1U).

Nürnberg ist wettbewerbsübergreifend seit 6 Pflichtspielen sieglos.

Zu Regensburg gibt es eigentlich weiterhin nicht viel zu sagen. Das Tabellenschlusslicht wartet seit vier Zweitliga-Partien auf einen eigenen Treffer und könnte Karlsruhe dazu dienen, der eigenen Defensive wieder Selbstvertrauen einzuflößen.

“Regensburg Unter 0,5 Tore” im Duell Karlsruhe gegen Regensburg mit 2. Bundesliga Wettquoten von 2,17 sollte an jedem Spieltag eine Wett-Option sein.

Erst vergangene Woche verlor Regensburg gegen Köln mit 0:1. Die Geißböcke gewannen damit vier ihrer fünf vorangegangenen Begegnungen im deutschen Unterhaus exakt mit 1:0. Im Vergleich Köln gegen Nürnberg setzen wir deswegen auf “Sieg Köln ohne Gegentor” und gehen das Risiko für den 3,05-fachen Gewinn gerne ein.

Weitere Partien am 14. Spieltag der Bundesliga:

Im Duell zwischen Ulm und dem HSV halten wir uns kurz. Der SSV ist seit acht Liga-Spielen sieglos (3U, 5N) und fuhr zu Hause die wenigsten Punkte aller Zweitligisten (5) ein. Ein “Sieg HSV” sollte mit einer Quote von 1,70 eine gute Wahl sein.

Etwas überraschender dürfte unsere Hertha Münster Vorhersage aussehen. Die Berliner verloren seit November vier der sechs ausgetragenen Pflichtspiele (1S, 1U). Zudem unterlagen die Hauptstädter ihren Gästen in vier von sieben Heimspielen (2S, 1U). Insofern gibt es faktisch keine Heimstärke, von der die Alte Dame profitieren könnte.