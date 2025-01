2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 17.01.-19.11.

SPORT1 Betting 15.01.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 18. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 18. Spieltag vom 17.01. - 19.01.2024: Zum Start in die Rückrunde haben wir im Wett Tipp heute ein echtes Spitzenspiel. Zusätzlich ringen viele große Vereine um den Anschluss an die Spitzengruppe.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 18. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: HSV vs. Köln

Wie konfus es in dieser Zweitliga-Spielzeit zur Sache geht, bestätigen diese beiden ambitionierten Top-Teams. Der HSV (3.) und Köln (1.) haben die Hinrunde standesgemäß unter den Top 3 beendet, dennoch stand Gerhard Struber bei den Geißböcken zwischenzeitlich extrem in der Kritik und beim HSV entschieden sich die Verantwortlichen sogar zum Trainertausch.

Von der Kritik an Struber ist beim Effzeh nicht viel übrig geblieben. Der 47-Jährige entwickelte sein Team im Laufe der Hinrunde weiter, bastelte lange an der passenden Formation und scheint diese gefunden zu haben. Die Domstädter sind seit sieben Zweitliga-Partien ungeschlagen (6S, 1U).

Auswärts gewann Köln zuletzt vier Begegnungen in Serie ohne Gegentor. Die anfängliche Anfälligkeit in der Hintermannschaft wurde vertrieben - die Geißböcke kassierten sogar ligaweit die wenigsten erwartbaren Gegentore aller Teams (17,9 xGA). An der Gäste-Abwehr ist schon so manche Zweitliga-Offensive zerbrochen, was auch den HSV bei den 2. Bundesliga Tipps zittern lässt.

Wir sehen keinen klaren Favoriten und entscheiden uns für eine „HSV Unter 1,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 1,77 bei LeoVegas.

Thema der Woche: Für wen bleibt das Tor zur Bundesliga geöffnet?

Längst verloren geglaubte Teams dürfen in dieser Spielzeit trotz zwischenzeitlicher Schwächephasen weiterhin vorsichtig von einer Endplatzierung unter den drei besten Mannschaften träumen. Schalke ist genau so eine Mannschaft, der nicht mehr als acht Zähler bis zum Relegationsplatz zur Bundesliga fehlen.

Die Knappen sind seit vier Auswärtsspielen ungeschlagen (2S, 2U). Zuletzt überraschte S04 in Elversberg (4:1) sowie beim SC Paderborn (4:2) und erzielte in drei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Gastauftritten mindestens zwei Treffer. Im Duell mit Braunschweig - der zweitschwächsten Defensive - erwarten wir von Schalke Über 1,5 Tore. LeoVegas bietet dafür eine Quote von 1,83 an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Noch belegt Hertha (12.) den Platz direkt vor Schalke (13.), doch das könnte sich nach dem kommenden Spieltag ändern. Die „Alte Dame“ bog in ihren letzten Begegnungen mehrfach falsch ab und gewann nur eine von sieben Partien (2U, 4N). Der Defensive konnte Cristian Fiel noch nicht die erhoffte Stabilität verleihen.

Zuletzt kassierten die Berliner in vier von sechs Paarungen „Über 1,5 Gegentore“. Das Aufeinandertreffen mit Paderborn könnte richtungsweisend werden. Die Gastgeber haben mit 27,9 xG jedoch eine Top-5-Offensive, der wir zwei Treffer im eigenen Stadion zutrauen. Gegen die Quote von 1,80 für „Paderborn Über 1,5 Tore“ haben wir nichts einzuwenden.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Nürnberg befand sich zum Abschluss des vergangenen Jahres in einem ähnlichen Strudel aus schwacher Defensive und fehlenden Resultaten.

Die Clubberer kassierten in vier der fünf vorangegangenen Zweitliga-Partien „Über 1,5 Gegentore“. Zu Hause startet das Team um Trainer Miroslav Klose gegen Karlsruhe.

Der KSC hat bislang die beste Schussverwandlungs-Quote (20,2 Prozent) - Nürnberg liegt in dieser Kategorie ebenfalls auf einem achtbaren fünften Rang (17,6 Prozent).

Zudem enthielten vier der letzten fünf Begegnungen von Karlsruhe „Über 3,5 Tore“. Diesen LeoVegas Bonus würden wir deshalb unbedingt für eine Quote von 2,30 auf „Über 3,5 Tore“ empfehlen.

Daten und Fakten zum 18. Spieltag:

Ulm ließ in der Hinrunde nur 69 gegnerische Schüsse aufs eigene Tor zu (3.).

Braunschweig lässt die meisten gegnerischen Schüsse pro Spiel zu (15,3).

Darmstadt hat mit 36 Toren die zweitbeste Zweitliga-Offensive.

Ebenso in der Krise steckte zuletzt Düsseldorf. Fortuna gewann nur eine der sieben vorangegangenen Paarungen (3U, 4N) und kassierte in der eigenen Arena an drei von neun Spieltagen mindestens drei Gegentore.

Darmstadt ist unter Florian Kohfeldt extrem stabil aufgetreten. Wir haben im LeoVegas Test den BetBuilder angeworfen und für eine „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ eine Quote von 1,78 erhalten.

Unmittelbar vor Düsseldorf taucht Hannover im Zweitliga-Tableau auf. Die Niedersachsen brachten aus ihren bisherigen acht Auswärtsspielen nur fünf Punkte mit.

Im Gegenzug kassierte Regensburg zu Hause in keiner der letzten vier Begegnungen mehr als ein Gegentor. Unser 2. Bundesliga Tipp zu dieser Partie lautet: „Hannover Unter 1,5 Tore“. Die Quote liegt bei 1,81.

Weitere Partien am 18. Spieltag der Bundesliga:

Kaiserslautern muss sich am Betzenberg gegen Ulm beweisen. Allerdings verloren die Roten Teufel zum Abschluss des vergangenen Jahres zwei Spiele in Serie, während die Spatzen sieben ihrer acht vorangegangenen Partien ohne Sieger gestaltet haben.

Eine „Doppelte Chance X2″ klingt bei einer Quote von 1,83 nach einer plausiblen Option.

Unter den Top 5 befinden sich mit Elversberg und Magdeburg derzeit zwei Teams, die unerwartet ins Aufstiegsrennen eingreifen. Magdeburg kassierte bisher 29,3 xGA (15.). Für Elversberg ist das ein nettes Willkommensgeschenk. Der SVE erzielte in vier der letzten sechs Zweitliga-Partien mindestens zwei Tore. Deswegen ist „Elversberg Über 1,5 Tore“ für den 1,84-fachen Gewinn ein tolles Angebot von LeoVegas.