AC Milan – FC Turin Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2024

AC Milan – FC Turin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Starten die Rossoneri mit einem Heimsieg in die Saison?

Unser AC Milan - FC Turin Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.08.2024 lautet: Die Mailänder beginnen als amtierender Vizemeister die neue Saison und wollen den ersten Spieltag zuhause gegen Turin siegreich gestalten. In unserem Wett Tipp heute sind die Gastgeber aus der Lombardei zu favorisieren.

AC Milan war in der vergangenen Saison durchaus heimstark und musste nur drei Niederlagen in 19 Liga-Heimspielen akzeptieren. In jedem Fall eine Statistik, die es in dieser Spielzeit auszubauen gilt, am besten schon in der AC Milan FC Turin Prognose.

Dennoch ist die Paarung gegen „Il Grande Torino“ keineswegs als Selbstläufer zu betrachten. Immerhin handelt es sich beim FC Turin um einen etablierten Erstliga-Klub.

Letztlich zielt unser AC Milan FC Turin Wett Tipp heute aber auf einen Heimsieg ab. „Sieg AC Milan“ bringt bei ODDSET eine Quote von 1,73 mit sich.

Darum tippen wir bei AC Milan vs FC Turin auf „Sieg AC Milan“:

Milan hat in der regulären Spielzeit seit 1985 nicht mehr zu Hause gegen den FC Turin verloren (21S, 10U).

In der vergangenen Saison holten die Lombarden 22 Punkte mehr als die Granatroten.

Mit 598,01 Millionen Euro zeichnet sich Milan durch mehr als den 3-fachen Kader-Marktwert der Gäste (173 Mio. Euro) aus.

AC Milan vs FC Turin Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Gastgeber aus der Lombardei erwartungsgemäß in der Favoritenrolle und setzen entsprechend die AC Milan FC Turin Quoten an. Dennoch sind Werte zwischen 1,70 und 1,75 als durchaus verlockend zu bewerten, zumal die Mailänder drei der letzten vier Heimspiele gegen Turin gewonnen haben.

Drei der vier Aufeinandertreffen im San Siro endeten zwischen beiden Teams mit jeweils weniger als 1,5 Toren. Wer erneut auf maximal einen Treffer im Match wetten möchte, darf sich in der CrazyBuzzer App über deutlich mehr als den dreifachen Wetteinsatz und zusätzlich lukrative AC Milan FC Turin Wettquoten freuen.

AC Milan vs. FC Turin Prognose: Erweist sich Torino als Stolperstein?

AC Milan war in der vergangenen Spielzeit hinter Revier-Rivale Inter Mailand die zweite treibende Kraft im italienischen Fußball und stellte die Vizemeisterschaft sicher. Dennoch fehlten letztlich satte 19 Punkte auf den Tabellenführer. Zu viel für die Verantwortlichen, die sich nach beinahe fünf Jahren von Trainer Stefano Pioli trennten. Seine Nachfolge tritt Paulo Fonseca an.

Die Rossoneri wollen in dieser Saison um den Titel spielen und zeigen nach dem amtierenden Meister mit 598,01 Millionen Euro den zweitteuersten Kader in der Serie A auf. Um diesen weiterhin zu verbessern, wurden in der Sommerpause 51,7 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Dabei wurde mit Strahinja Pavlović (RB Salzburg) und Emerson Royal (Tottenham) in erster Linie die Defensive verstärkt. Diese musste sich in der vergangenen Spielzeit satte 49 Gegentore ankreiden lassen und stand somit nicht sicher.

Nur 17 Gegentore mussten auf heimischem Boden in der Serie A hingenommen werden. Die Abwehr hielt in acht der 19 Begegnungen auf heimischem Boden die Null. Darüber hinaus erzielte die Offensive in den 19 Heimspielen 38 Tore und war offensiv sehr gefährlich. Milan traf in 17 der 19 Serie-A-Duelle auf heimischem Boden. Zudem wurden 12 der 19 Ansetzungen im San Siro siegreich gestaltet.

AC Milan - FC Turin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:3 US Salernitana (H), 1:3 FC Turin (A), 5:1 Cagliari Calcio (H), 3:3 FC Genua (H), 0:0 Juventus Turin (A).

Letzte 5 Spiele FC Turin: 2:0 Cosenza Calcio (H), 0:3 Atalanta Bergamo (A), 3:1 AC Milan (H), 2:1 Hellas Verona (A), 0:0 FC Bologna (H).

Letzte Spiele AC Milan vs. FC Turin: 1:3 (A), 4:1 (H), 1:0 (H), 0:1 n.V. (H), 1:2 (A).

Der FC Turin hat bereits sein erstes Pflichtspiel hinter sich. Dieses wurde nämlich in der Coppa Italia ausgetragen. Auf heimischem Boden sprang gegen den Underdog Cosenza Calcio ein wenig glanzvoller 2:0-Erfolg heraus.

In der vergangenen Spielzeit war Torino im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt und belegte Rang 9. Seit Juni 2024 steht mit Paolo Vanoli ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Ob er den Klub zurück ins internationale Geschäft führen kann, wird sich zeigen. Die großen Verpflichtungen blieben im Sommer aus. Zudem haben die Granatroten mit Alessandro Buongiorno einen starken Innenverteidiger an den SSC Neapel verloren.

Auswärts legte Turin im Vorjahr Probleme an den Tag und gewann nur fünf von insgesamt 19 Spielen (5U, 9N). Vor allem mangelte es an offensiver Durchschlagskraft. Nur 18 Auswärtstore untermauern diesen Umstand. Duván Zapata, der einst in den Diensten von Atalanta Bergamo stand, soll als Mittelstürmer für mehr Torgefahr sorgen. In der ersten Runde der Coppa Italia steuerte er einen Treffer bei. Betano gewährt für einen Treffer des 33-jährigen Neuners im AC Milan FC Turin Tipp mehr als den dreifachen Wetteinsatz und gehört darüber hinaus zu den Sportwetten Anbietern mit Apple Pay.

Unser AC Milan – FC Turin Tipp: Sieg AC Milan

In unserer AC Milan FC Turin Prognose gehen wir mit den Wettanbietern und favorisieren ebenfalls die Gastgeber aus der Lombardei. Milan verfügt über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und agiert zudem vor heimischer Kulisse.

Im Vorjahr gingen die Granatroten beim vernichtenden 1:4 im San Siro leer aus. Auch diesmal wird nichts Zählbares herausspringen.