AC Milan - Genua Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2024

Unser AC Milan - Genua Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 15.12.2024 lautet: Unter Coach Fonseca sind die Rossoneri immer noch auf der Suche nach mehr Beständigkeit. Doch auch im Wett Tipp heute wartet wieder ein enges und schwieriges Spiel auf Milan.

Die Verantwortlichen bei AC Milan hatten im Sommer große Hoffnungen in die Verpflichtung von Coach Paulo Fonseca gesetzt. Im nationalen Pokal und in der Champions League konnte der Trainer die Erwartungen bisher auch einigermaßen erfüllen. Doch in der Serie A hinken die Rossoneri den Zielen weit hinterher. So darf sich die Mannschaft aus Mailand nicht mehr viele Patzer leisten. Glaubt man den Quoten der AC Milan Genua Prognose, besteht zumindest am Sonntag keine große Gefahr für den nächsten Ausrutscher.

Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1,82 bei Betano für den AC Milan Genua Wett Tipp heute “Sieg Genua HC +2”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Genua auf “Sieg Genua HC +2”:

Milan hat nur eines der letzten 4 Liga-Spiele gewonnen

Genua ist seit 5 Serie-A-Partien ungeschlagen

Die Wette „Sieg Genua HC +2“ hätte nur in einem der letzten 13 Liga-Gastspiele der „Grifone“ bei den Rossoneri keinen Erfolg gehabt

AC Milan vs Genua Quoten Analyse:

Die Rossoneri stehen aktuell auf Rang 7 und haben sieben Plätze und sieben Zähler Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil schlagen sich somit auch die AC Milan gegen Genua Quoten auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten lediglich auf einen Höchstwert von 1,37. Für einen Erfolg der Auswärtsmannschaft bekommt ihr stattdessen AC Milan vs Genua Wettquoten zwischen 7,50 und 8,90. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem neuen Anbieter seid, findet ihr in unserem Sportwetten Bonus Vergleich sicher Hilfe.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Genua Prognose: Die Spannungen zwischen Coach und Team bleiben

Lange Zeit sprach der neue Milan-Coach Paulo Fonseca davon, dass er mit seiner Mannschaft in dieser Saison um den Scudetto mitspielen will. Nach der 1:2-Niederlage bei Atalanta am vergangenen Spieltag war der Rückstand auf Platz 1 aber auf zwölf Punkte angewachsen. Die Rossoneri stehen aktuell auf Rang 7 und würden damit nur an der Conference League teilnehmen. So haben die Verantwortlichen die Saisonziele korrigiert. Ein Platz unter den Top 4 ist nun das neue Soll. Doch zur Königsklassen-Qualifikation fehlen aktuell auch neun Zähler.

Dafür läuft es für Milan in der Champions League deutlich besser. Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen steht die AC auf Rang 12. Das Highlight war dabei das 3:1 am vierten Spieltag bei Real Madrid. Das 2:1 am Mittwoch daheim gegen Roter Stern war der vierte CL-Sieg in Folge. Trainer Fonseca war mit dem Einsatz und der Laufbereitschaft seiner Mannschaft aber nicht zufrieden und stellte auch ein paar seiner Spieler an den Pranger. Erst ein Treffer von Abraham in der 87. Minute hatte für den knappen Erfolg gesorgt. Vor allem kann der Coach die Unbeständigkeit der Mannschaft nicht abstellen.

Alberto Gilardino hatte Genua 2023 zurück in die Serie A geführt. Als Aufsteiger landeten die Rossoblu dann in der Vorsaison unter Gilardino auf einem tollen 11. Platz. Im Sommer musste der Verein dann Stammspieler wie Gudmundsson, Retegui und Martinez ziehen lassen. Zudem mussten die “Grifone” mit einem großen Verletzungspech klar kommen. So stand der CFC mit nur zwei Siegen nach zwölf Spielen auf Platz 17 der Tabelle. Das führte zur Entlassung von Coach Gilardino, der unter anderem aber auch Differenzen mit der Vereinsführung gehabt haben soll.

Seit dem 20. November hat nun mit Patrick Vieira ein neuer Coach in Ligurien das Sagen. Nach drei Spielen unter dem neuen Mann ist Genua mit einem Sieg und zwei Remis noch ungeschlagen. Insgesamt sind die Rot-Blauen sogar seit fünf Liga-Partien ohne Niederlage (2S, 3U). Dadurch ist die Mannschaft in der Tabelle auch von Platz 17 auf 14 geklettert. Das Polster auf den ersten Abstiegsrang beträgt jedoch weiterhin nur drei Punkte. Daheim wartet der Verein seit neun Partien auf einen Sieg (6U, 3N). Dafür konnte man die letzten beiden Gastspiele in Parma und bei Udinese ohne Gegentor gewinnen. Im AC Milan Genua Tipp trauen wir dem Außenseiter in Mailand aber nur einen Handicap-Sieg zu.

AC Milan - Genua Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 Roter Stern (H), 1:2 Atalanta Bergamo (A), 6:1 Sassuolo (H), 3:0 Empoli (H), 3:2 Bratislava (A)

Letzte 5 Spiele Genua: 0:0 FC Turin (H), 2:0 Udinese Calcio (A), 2:2 Cagliari (H), 1:1 Como (H), 1:0 Parma (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Genua: 3:3 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 3:1 (H), 3:0 (A)

In den Fußball-Datenbanken finden sich 113 Duelle zwischen Milan und Genua. Die Rossoneri liegen im direkten Vergleich mit 57 Siegen zu 21 Niederlagen vorne. In Mailand ist der Unterschied in der AC Milan Genua Prognose noch deutlicher.

Hier konnte der CFC nur in sechs von 57 Gastspielen den Platz als Sieger verlassen (15U, 36N). Seit März 2020 warten die “Grifone” auch auf einen Sieg gegen die AC. In den vergangenen sieben Aufeinandertreffen reichte es nur für zwei Remis.

In den letzten fünf Spielen von AC Mailand sind mindestens drei Tore gefallen. Auch am Sonntag rechnen wir mit ein paar Treffern.

Für den AC Milan gegen Genua Tipp “Über 2,5 Tore” bekommen wir in der sehr bedienerfreundlichen Bet365 App eine Quote von 1,62.

AC Milan vs Genua: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez - Fofana, Reijnders - Chukwueze, Musah, Leao - Abraham

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda

Startelf Genua: Leali - Sabelli, Bani, Vasquez, Martin - Thorsby, Badelj, Frendrup - Zanoli, Pinamonti, Miretti

Ersatzbank Genua: Gollini, Sommariva, Norton-Cuffy, Marcandalli, Melegoni, Bohinen, Pereiro, Accornero, Masini, Ankeye, Matturro, Vogliacco, Balotelli, Vitinha

Die Hausherren müssen ohne Florenzi, Bennacer, Jovic, Pulisic, Okafor, Loftus-Cheek und Morata auskommen. Die Gäste können Profis wie Ahanor, Ekhator, Malinovskyi, Ekuban, De Winter und Messias nicht in den Kader berufen.

So viele Ausfälle müssen wir bei der AC Milan Genua Prognose durchaus berücksichtigen.

Unser AC Milan - Genua Tipp: Sieg Genua HC +2

Für die Buchmacher sind die Hausherren hier die überdeutlichen Favoriten. Dieser Einschätzung können wir nicht folgen. Die Gäste stehen zwar in der Tabelle immer noch nicht wirklich gut da, dürfen aber am Sonntag auf ein gutes Ergebnis hoffen.

Denn Patrick Vieira hat frischen Wind in die Mannschaft gebracht, konnte die Defensive stabilisieren, den Spielern Selbstvertrauen vermitteln und ein klar erkennbares System implementieren.

Zudem fühlen sich die Grifone in dieser Saison auswärts viel wohler als daheim. Auf der Gegenseite hat Milan immer noch große Probleme, vor allem mit der Konstanz. Zudem gibt es Spannungen zwischen dem Trainer und dem Team sowie viele Ausfälle.

So ist nicht mehr als ein knapper Sieg drin. Denn von den letzten 13 Heimspielen gegen die “Grifone” konnten die Rossoneri nur eines mit mehr als einem Tor Vorsprung gewinnen.