AC Milan - Girona Tipp, Prognose, Quoten | 22.01.2025

SPORT1 Betting 21.01.2025 • 11:25 Uhr AC Milan - Girona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Was hat Girona im San Siro noch im Köcher?

Unser AC Milan - Girona Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.01.2025 lautet: Die Spanier haben einen schweren Stand in der Königsklasse, die Aufgabe in Mailand wird nicht einfacher. Im Wett Tipp heute gehen wir aber zumindest von einigen Volltreffern aus.

Die Spannung steigt, wenn AC Milan im legendären San Siro auf Girona trifft. In der AC Milan Girona Prognose erwartet uns ein aufregendes Champions-League-Duell.

Die Mailänder, momentan auf Platz 12, sind klarer Favorit, auch bei den Buchmachern. Die Mannschaft von Sergio Conceicao hat in den letzten fünf Pflichtspielen eine durchwachsene Bilanz (3S, 1U, 1N). Girona, auf Platz 30, kommt mit einer hohen Quote um die Ecke. Die Mannschaft von Trainer Miguel Angel Sanchez hat in den letzten drei Pflichtspielen zwei Weiße Westen gehalten, aber auswärts, noch dazu in Mailand, wird es schwer.

Unser AC Milan Girona Wett Tipp heute lautet: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,67 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei AC Milan vs Girona auf “Über 2,5 Tore”:

Milan ist der klare Favorit, mit zuletzt verbesserter Form.

Girona hat auswärts Schwierigkeiten, Tore zu erzielen.

Die Rossoneri haben in den letzten Spielen eine hohe Torquote gezeigt, was den AC Milan Girona Tipp natürlich beeinflusst.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Girona Quoten Analyse:

Für dieses Spiel werfen wir ein Auge auf “Über 2,5 Tore”. AC Milan hat die stärkere Mannschaft und mehr Erfahrung in europäischen Wettbewerben. Girona wird es schwer haben, auswärts gegen die Qualität und taktische Disziplin von Milan anzukommen. Das sehen auch die Buchmacher so, die den Mailändern mit AC Milan vs Girona Quoten von rund 1,45 die klare Favoritenstellung zuschieben. Diese könnt ihr auch über die Sportwetten Apps spielen.

Ein Unentschieden steigt auf dem 1x2-Markt bereits auf Werte rund um 4,50, geschweige denn von jenen für einen Auswärtssieg. Sollten sich die Spanier im San Siro durchsetzen, werden Wett-Freunde mit AC Milan gegen Girona Wettquoten von rund 7,50 belohnt, die jedoch so viel Risiko in sich bergen, dass ein Sportwetten Bonus beinahe unumgänglich ist.

AC Milan - Girona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:2 Juventus (A), 2:1 Como (A), 1:1 Cagliari (H), 3:2 Inter Mailand (N), 2:1 Juventus (N).

Letzte 5 Spiele Girona: 1:2 Sevilla (H), 1:0 Alaves (A), 3:0 Valladolid (H), 1:2 Mallorca (A), 0:1 Liverpool (H).

Letzte Spiele AC Milan vs. Girona: -

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem mehr als 2,5 Tore fallen. Die Mailänder haben laut AC Milan vs Girona Prognose im Durchschnitt zwei Tore pro Spiel erzielt, Girona nur 0,66.