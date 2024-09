AC Milan - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2024

SPORT1 Betting 16.09.2024 • 11:34 Uhr AC Milan - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Leisten sich die Reds den nächsten Aussetzer?

Unser AC Milan - Liverpool Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.09.2024 lautet: Liverpool patzte jüngst auf nationaler Ebene gegen Nottingham und will in unserem Wett Tipp heute gegen den AC Mailand wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

AC Milan konnte zuletzt in der Serie A das erste Erfolgserlebnis verbuchen und setzte sich im heimischen Stadion mit einem souveränen 4:0 gegen Venedig durch. In unserer AC Milan Liverpool Prognose soll nun gegen den Premier-League-Klub ein weiterer Triumph folgen. Die Engländer sind kein gern gesehener Gast in der Lombardei und verloren nur einen der letzten vier Gastauftritte dort. Eine Bilanz, welche die Rossoneri verbessern wollen.

In unserem AC Milan Liverpool Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Match und spielen „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 1,78 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Liverpool auf „Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore“:

Die Mailänder trafen bisweilen in jedem Serie-A-Spiel der neuen Saison.

Liverpool legte an den 4 Premier-League-Spieltagen mit 7 Toren gehörig Zug zum gegnerischen Gehäuse an den Tag.

Beide Konkurrenten absolvierten bisweilen alle Liga-Duelle mit weniger als 4,5 Toren.



AC Milan vs Liverpool Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt gerichtet wird, wird recht schnell deutlich, dass die Gäste aus England leicht favorisiert sind. Drei der vier Gastauftritte im San Siro gingen an die Reds. Sollte es zu einem weiteren Erfolgserlebnis kommen, stehen durchschnittliche AC Milan Liverpool Quoten in Höhe von 1,90 im Raum.

Drei der vier Kräftemessen zwischen beiden Teams brachten in Mailand drei oder mehr Tore mit sich. Auch diesmal geht Bet-at-home von einer offensiven Begegnung aus und tendiert zu drei oder mehr Treffern. Neben einem Bet-at-home Gutschein 2024 für Neukunden gewährt der Bookie für diesen Spielausgang AC Milan Liverpool Quoten in Höhe von 1,60.

AC Milan vs Liverpool Prognose: Hält Milans Abwehrreihe den Reds stand?

Die Recken aus der norditalienischen Lombardei haben den Einstieg in die neue Saison gehörig in den Sand gesetzt und bestritten keinen der ersten drei Liga-Spieltage mit einem vollen Erfolgserlebnis. Mit dem FC Turin (2:2) und Lazio Rom (2:2) wurden die Punkte nach einem Remis geteilt.

Die größte Überraschung brachte das 1:2 bei Parma Calcio am 2. Spieltag zum Vorschein. Dass die Elf von Trainer Paulo Fonseca doch gewinnen kann, stellte sie zuletzt eindrucksvoll beim 4:0 gegen Venezia unter Beweis.

Mit fünf erbeuteten Punkten rangieren die Rossoneri derzeit auf Rang 9 in der Tabelle. Die Offensive traf in jedem Serie-A-Spiel und die Abwehr hielt auf der anderen Seite nur in einem der vier Liga-Duelle die Null. Drei der vier Spieltage endeten mit beiderseitigen Toren und alle vier Ansetzungen im italienischen Oberhaus brachten zudem weniger als 4,5 Tore zum Vorschein. Christian Pulisic ist mit zwei Toren bis dato der beste Angreifer der Mailänder in der Serie A.

AC Milan - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 4:0 Venezia FC (H), 2:2 Lazio Rom (A), 1:2 Parma Calcio (A), 2:2 FC Turin (H), 3:3 US Salernitana (H).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:1 Nottingham Forest (H), 3:0 Manchester United (A), 2:0 FC Brentford (H), 2:0 Ipswich Town (A), 2:0 Wolverhampton (H).

Letzte Spiele AC Milan vs. Liverpool: 1:2 (H), 2:3 (A), 0:2 (A), 0:2 (H), 2:1 (H).



Liverpool sorgte kürzlich für eine große Überraschung und musste sich auf heimischem Boden mit 0:1 gegen Nottingham Forest geschlagen geben. Eine bittere Pleite der Reds, die mit 69 Prozent Ballbesitz Feldvorteile aufzeigten, diese nur nicht in Torchancen ummünzen konnten.

Die ersten drei Spieltage verliefen jedoch aus Sicht der Recken von Trainer Arne Slot sehr erfolgreich und brachten drei Siege mit sich. Zum Auftakt setzte sich Liverpool mit 2:0 gegen Ipswich Town durch. Im Anschluss folgten Triumphe gegen Brentford (2:0) und Manchester United (3:0). Derzeit sind die Roten auf Platz 4 der Tabelle anzutreffen. Alle vier Liga-Duelle brachten weniger als 3,5 Tore mit sich.

Im Vorjahr verpassten die Reds die Teilnahme an der Königsklasse und waren in der Europa League unterwegs. Dort brachten vier der fünf Begegnungen in der Fremde beiderseitige Tore mit sich. Darüber hinaus endeten vier der fünf Auswärtsspiele mit weniger als 5,5 Treffern.

So seht ihr AC Milan - Liverpool im TV oder Stream:

17. September 2024, 21:00 Uhr, San Siro Stadion, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



Die Begegnung zwischen dem AC Milan und Liverpool wird nur im Pay-TV bei DAZN übertragen. Das Match wird sowohl als Einzelspiel, als auch in der Konferenz zu sehen sein.

Ab 21:00 Uhr rollt im San Siro das Leder, die Vorberichte dürften jedoch bereits kurz zuvor auf DAZN starten.

AC Milan vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo - Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek - Pulisic, Abraham, Rafael Leao

Ersatzbank AC Milan: Raveyre, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Jovic, Morata

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Luis Diaz - Diogo Jota

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Gomez, Quansah, Tsimikas, Bradley, W. Endo, Jones, Gakpo, Nunez

Milan hat zuletzt mit dem 4:0 gegen Venedig gehörig Selbstvertrauen getankt und geht mit breiter Brust in die AC Milan Liverpool Prognose. Auch gegen die Reds wird Paulo Fonseca vermutlich am 4-2-3-1 festhalten und das Match aus einer tief stehenden Defensive heraus gestalten, um möglichst ein Gegentor zu vermeiden.

Ein Unterfangen, das gegen die starke Offensive Liverpools schwer werden dürfte. Zuletzt beim 0:1 gegen Nottingham konnte Diogo Jota als Neuner nicht überzeugen und wurde bereits nach 60 Minuten durch Darwin Nunez ersetzt. Liverpool wird vermutlich gegen die Italiener über die Außen kommen. Luis Diaz und Mohamed Salah sind nämlich mit jeweils drei Toren die treffsichersten Spieler in den eigenen Reihen.

Unser AC Milan - Liverpool Tipp: Beide Teams treffen & Unter 5,5 Tore

Liverpool legte mit drei Siegen einen starken Start im englischen Oberhaus hin, hatte zuletzt aber gegen Nottingham Forest große Probleme. Die Hausherren aus Mailand präsentierten sich kürzlich im eigenen Stadion auf der Höhe und verbuchten einen 4:0-Kantersieg gegen Venezia. Liverpool ist jedoch von einem ganz anderen Kaliber.

Aufgrund der offensiven Qualität beider Teams rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten, gehen aber gleichzeitig nicht von mehr als 5,5 Toren aus.