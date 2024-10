AC Milan - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 09:00 Uhr AC Milan - Udinese Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Gehen die Trainer-Diskussionen in Mailand weiter?

Unser AC Milan - Udinese Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 19.10.2024 lautet: Die Rot-Schwarzen brauchen dringend einen Sieg, um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren. Im Wett Tipp heute wartet aber eine schwierige Aufgabe auf die Hausherren.

Paulo Fonseca war mit der Länderspielpause schon 100 Tage bei AC Milan im Amt. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Diese fällt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen allerdings noch sehr ausbaufähig aus. Der Portugiese genießt aber weiterhin das volle Vertrauen des Vereins. Vom Mindestziel (Rang 4) sind die Rossoneri zwei Plätze und zwei Punkte entfernt. Nach zwei Pflichtspiel-Pleiten in Serie wird aber am Samstag ein Dreier dringend benötigt. Daheim gegen Udinese spricht sich die AC Milan Udinese Prognose auch klar für die Hausherren aus.

Warum wir mit einer Quote von 1,81 bei Intertops den Wett Tipp heute „Sieg Udinese HC +2″ spielen, soll euch diese Vorschau klarmachen.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Udinese auf „Sieg Udinese HC +2″:

Milan konnte von den letzten 7 Duellen gegen Udinese nur 2 für sich entscheiden

Die Rossoneri kassierten in den vergangenen 5 Pflichtspielen 3 Pleiten

Die Bianconeri haben gerade mal eines der vergangenen 6 Serie-A-Gastspiele verloren

AC Milan vs Udinese Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle stehen die Bianconeri einen Platz und zwei Punkte vor den Rossoneri. Trotzdem schicken die Wettanbieter die Hausherren mit überraschend niedrigen AC Milan vs Udinese Quoten für einen Heimsieg auf den Platz.

Wenn ihr mit einem Sieg der Gastgeber rechnet, müsst ihr euch dafür mit einer Höchstquote von 1,42 begnügen. Deutlich besser präsentieren sich die AC Milan gegen Udinese Wettquoten für einen Dreier der Gäste. Hier gibt es aktuell Werte zwischen 7,40 und 8,00.

AC Milan vs Udinese Prognose: Konnten die Rossoneri die Länderspielpause nutzen?

Bekannterweise brauchen Mannschaften von Coach Paulo Fonseca eine Weile, bis sie das System ihres Trainers umsetzen können. Das ist bisher auch bei AC Milan so. Eigentlich sollen die Rossoneri unter dem Portugiesen dominant auftreten, so auch im AC Milan Udinese Tipp. Doch davon war bisher noch nicht viel zu sehen. Trotz 15 Toren in sieben Liga-Spielen ist der Kader auf der Position des Mittelstürmers im Vergleich zur Konkurrenz eher schwach besetzt. Zudem leistet sich die Defensive immer wieder Aussetzer. Nach einem holprigen Start in der Serie A ging es für die Rot-Schwarzen mit drei Siegen in Folge zuletzt aufwärts.

Vor allem der Derbysieg gegen Inter Ende September hatte für viel Erleichterung gesorgt. Dabei hatte der Coach sein System auf ein 4-2-3-1 umgestellt. Diese kleine Serie endete aber mit der 1:2-Pleite vor der Länderspielpause in Florenz. Dabei hatten Zahlen wie der Ballbesitz (60 Prozent), die Gesamtschüsse (16:12) und die Expected-Goals (2,67 zu 1,47) eigentlich für die Gäste gesprochen. Dabei ließen die Gäste aber gleich zwei Elfmeter liegen. Auch der Start in die Champions League ging mit zwei Niederlagen gegen Liverpool (1:3) und Leverkusen (0:1) daneben.

Udinese Calcio war in den vergangenen zehn Jahren nie besser platziert als auf Rang 12. Im Vorjahr unter Fabio Cannavaro wurde sogar erst am letzten Spieltag der Klassenerhalt geschafft. In 38 Partien hatte es nur für sechs Siege gereicht. Vor allem im eigenen Stadion gab es gerade mal einen Dreier. So wurde der Vertrag mit dem Trainer nicht verlängert. Die Verantwortlichen wollten einen frischen und unverbrauchten Übungsleiter, der für eine spielerische Weiterentwicklung sorgt. Obwohl der Kader erst ziemlich spät beisammen war, legte die Mannschaft mit dem neuen Mann Kosta Runjaic gut los.

Nach dem 4. Spieltag standen die „Friulani“ sogar das erste Mal seit 13 Jahren an der Tabellenspitze. Unter dem dritten deutschen Trainer in der Serie A spielt Udine einen mutigen, aggressiven und offensiven Fußball. Nach den ersten zwei Niederlagen gegen die Roma und gegen Meister Inter kann sich die Mannschaft in den Top 5 halten. Das Torverhältnis ist mit 10:10 ausgeglichen. In der Heimtabelle steht man auf einem tollen vierten Rang. Saisonübergreifend gab es in den letzten sechs Gastspielen auch nur eine Pleite (3S, 2U).

AC Milan - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 AC Florenz (A), 0:1 Bayer Leverkusen (A), 3:0 US Lecce (H), 2:1 Inter Mailand (A), 1:3 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:0 US Lecce (H), 2:3 Inter Mailand (H), 3:1 US Salernitana (H), 0:3 AS Rom (A); 3:2 Parma (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Udinese: 3:2 (A), 0:1 (H), 1:3 (A), 4:2 (H), 1:1 (H)

In der AC Milan vs. Udinese Prognose standen sich beide Vereine schon 102 Mal gegenüber. Die Mailänder führen die Bilanz mit 44 Siegen zu 22 Niederlagen an (36U). Zu Gast bei den Rot-Schwarzen gab es in 52 Partien sogar 27 Erfolge für die Hausherren, bei lediglich acht Pleiten (17U).

Von den letzten sieben Duellen mit Udinese konnte Milan allerdings nur zwei gewinnen (3U, 2N). Außerdem konnte die AC gerade mal eines der vergangenen vier Heimspiele gegen die Bianconeri für sich entscheiden (2U, 1N).

In den letzten neun Heimspielen der Rossoneri sind immer mindestens drei Tore gefallen. Setzt sich diese Serie fort? Dann solltet ihr euch mal Gedanken über den AC Milan Udinese Tipp „Über 2,5 Tore“ machen.

Dafür bekommt ihr bei Bwin eine Quote von 1,57.

So seht ihr AC Milan - Udinese im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 18:00 Uhr, San Siro, Mailand

Übertragung Stream: DAZN

Die erste Anlaufstelle für europäischen Spitzenfußball ist DAZN. Der Streaming-Anbieter hat sich die Rechte für die Serie A gesichert. So wird auch das Duell zwischen Milan und Udinese exklusiv bei diesem Sender übertragen.

Anpfiff im altehrwürdigen San Siro von Mailand ist am Samstag um 18 Uhr.

AC Milan vs Udinese: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano - Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Leao - Okafor

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Tomori, Thiaw, Jimenez, Musah, Zeroli, Loftus-Cheek, Chukwueze, Jovic, Abraham

Startelf Udinese: Okoye, Kabasele, Bijol, Giannetti - Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Zarraga - Thauvin, Lucca

Ersatzbank Udinese: Padelli, Sava, Ebosse, Touré, Abankwah, Atta, Rui Modesto, Davis, Brenner, Kamara, Bravo, Pizarro

Bei den Hausherren fehlen Florenzi, Bennacer, Sportiello und Calabria. Zudem sitzt Theo Hernandez seine Sperre ab.

Die Gäste müssen in der AC Milan gegen Udinese Prognose ohne Sanchez, Lovric, Payero und Kristensen auskommen.

Unser AC Milan - Udinese Tipp: Sieg Udinese HC +2

Unter Coach Fonseca läuft es für Milan einfach noch nicht rund. Der Trainer hat aktuell viele offene Baustellen. Dafür hat Udinese unter Kosta Runjaic einen überraschend guten Start hingelegt. Da die formstarken Bianconeri in der jüngsten Vergangenheit auch auf eine gute Bilanz gegen die Rossoneri blicken können, trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen knappen Sieg zu. Die Gäste müssten einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause bringen.