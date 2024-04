AEK Athen - Panathinaikos Athen Tipp, Prognose & Quoten

Unser AEK Athen - Panathinaikos Athen Sportwetten Tipp zum Super League Griechenland Spiel am 24.04.2024 lautet: Beim Athener Derby handelt es sich um ein Prestigeduell. Im Wett Tipp heute können wir keinen Favoriten ausmachen, gehen aber von Toren aus.

In der griechischen Meisterrunde zeichnet sich in dieser Saison wie bereits im Vorjahr ein spannender Zweikampf zwischen Panathinaikos (71) und AEK Athen (69) um den Titel ab. Im vergangenen Jahr behielt AEK die Oberhand und sackte den 13. Meistertitel ein.

Die Suche nach einem Favoriten verläuft im Sand. Vielmehr sind wir uns der offensiven Qualitäten beider Klubs aus der griechischen Hauptstadt bewusst und spielen den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei AEK Athen vs Panathinaikos Athen auf „Beide Teams treffen“:

AEK ist das heimstärkste Team der Liga und traf bisweilen in jedem Match auf heimischem Boden.

Panathinaikos verpasste nur in einem der insgesamt 16 Auswärtsduelle im griechischen Oberhaus einen Treffer.

Die vergangenen 3 Aufeinandertreffen brachten mehr als 2,5 Tore und zudem Treffer auf beiden Seiten mit sich.



AEK Athen vs Panathinaikos Athen Quoten Analyse:

Sofern sich das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird schnell deutlich, dass AEK als leichter Favorit betrachtet wird und eine durchschnittliche Quote von 1,90 aufzeigt. Durchaus nachvollziehbar, da die Gastgeber keines der letzten sieben Derbys in der OPAP-Arena gegen Panathinaikos verloren haben (2S, 4U).

Wer dennoch die Gäste in der Favoritenrolle sieht, darf sich über mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore" halten sich die Bookies sämtliche Optionen offen.

AEK Athen vs. Panathinaikos Athen Prognose: Verteidigt AEK die Tabellenspitze?

Satte 88 Begegnungen bestritt Matías Almeyda an der Seitenlinie von AEK Athen. Der Trainer macht einen sehr guten Job und holte durchschnittlich 2,10 Punkte pro Spiel. Es gibt nur wenige Trainer, die in der Vereinsgeschichte der Gelb-Schwarzen besser abschnitten. Ob es am Ende auch zum Gewinn der 14. Meisterschaft reicht, wird sich über die restlichen Spieltage noch zeigen.

Derzeit beträgt der Vorsprung auf den Verfolger und Revier-Rivalen Panathinaikos nur einen mageren Zähler. Im Falle einer Niederlage wäre die Tabellenspitze vier Spieltage vor Saisonende hinfällig.

Eine Niederlage möchten die Gastgeber um jeden Preis vermeiden. Mut macht in jedem Fall die Heimbilanz. Keines der bisherigen 16 Duelle in der heimischen OPAP-Arena ging verloren (12S, 4U).

Die Offensive kann sich mit 37 erzielten Toren sehen lassen. Defensiv steht AEK im eigenen Stadion sehr sicher und ließ nur elf Gegentore zu.

AEK Athen - Panathinaikos Athen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AEK Athen: 2:1 Aris Saloniki (A), 2:0 Aris Saloniki (H), 2:2 PAOK Saloniki (H), 1:2 Panathinaikos Athen (A), 1:0 Olympiakos Piräus (H).

Letzte 5 Spiele Panathinaikos Athen: 5:0 PAS Lamia (A), 3:1 PAS Lamia (H), 2:0 Aris Saloniki (A), 2:1 AEK Athen (H), 2:3 PAOK Saloniki (H).

Letzte Spiele AEK Athen vs. Panathinaikos Athen: 1:2 (A), 2:2 (H), 2:1 (A), 0:0 (A), 0:0 (H).



Panathinaikos ließ am vergangenen Spieltag mit einem satten 5:0 bei Underdog PAS Lamia aufhorchen und hielt direkten Anschluss zum Spitzenreiter. Mit vier Siegen am Stück befindet sich die Elf von Trainer Fatih Terim in einer sehr guten momentanen Verfassung und möchte seine Siegesserie gegen den Liga-Primus ausbauen. Allgemein hat Coach Terim sowohl in der Liga als auch im Pokal nur eines der letzten 15 Spiele verloren. Der 2:3-Heimniederlage gegen PAOK Saloniki stehen auf der anderen Seite zehn Siege und vier Remis gegenüber.

Über die gesamte Saison hinweg fungiert Panathinaikos als auswärtsstärkstes Team der Liga (11S, 2U, 3N). Vor allem die Offensive präsentierte sich in den Stadien des Gegners auf der Höhe und erzielte 39 Tore. Nur in einem der bisherigen 16 Fernduelle wurde im griechischen Oberhaus ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr des Vizemeisters stand auswärts sehr sicher und ließ nur 14 Gegentore zu. Satte 50 Prozent der Fernduelle endeten mit weißer Weste.

Bereits in der Hinrunde zeichnete sich zwischen den beiden Konkurrenten eine enge Angelegenheit ab. Am Ende behielt Panathinaikos nach einem knappen 2:1 die Oberhand. Diesmal tritt der Vorjahres-Zweite jedoch beim amtierenden griechischen Meister an.

Unser AEK Athen - Panathinaikos Athen Tipp: Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten spielen eine starke Saison und machen wahrscheinlich wie bereits im Vorjahr die Meisterschaft unter sich aus. Gerade in Bezug auf den Platz an der Sonne handelt es sich hierbei um ein Schlüsselspiel.

Sowohl AEK als auch die Gäste verpassten jeweils nur in einem Match in dieser Saison einen eigenen Treffer und legten mit 72 (AEK Athen) bzw. 79 Toren (Panathinaikos) gehörig Zug zum gegnerischen Tor an den Tag.