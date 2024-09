Ajax Amsterdam - Besiktas Tipp, Prognose, Quoten 26.09.24

SPORT1 Betting 25.09.2024 • 11:00 Uhr Ajax Amsterdam - Besiktas Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Holt Ajax zuhause drei Punkte?

Unser Ajax Amsterdam - Besiktas Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.09.2024 lautet: Besiktas ist auf nationaler Ebene nach wie vor ungeschlagen und möchte in unserem Wett Tipp heute für eine Überraschung sorgen.

Ajax Amsterdam ist noch nicht in Form. „Die Godenzonen“, wie die Schützlinge aus der niederländischen Hauptstadt auch genannt werden, legten zuletzt Probleme an den Tag und holten nur einen Sieg in den vergangenen drei Liga-Spielen. Am Wochenende resultierte gegen die Go Ahead Eagles ein enttäuschendes Remis. Besiktas ist nach wie vor auf nationaler Ebene ungeschlagen und möchte in unserer Ajax Amsterdam Besiktas Prognose den positiven Trend auf der internationalen Bühne bestätigen.

Ajax verfügt über einen spürbar besseren Kader und agiert zudem auf heimischem Boden. In unserem Ajax Amsterdam Besiktas Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Ajax Amsterdam“ zu einer Quote von 1,88 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Besiktas auf „Sieg Ajax Amsterdam“:

Ajax zeichnet sich durch beinahe den doppelten Kader-Marktwert der Türken aus und agiert zudem auf heimischem Boden.

Besiktas hat alle 3 Gastauftritte in der Amsterdam Arena verloren.

Die Rot-Weißen gewannen auf nationaler Ebene beide Heimspiele.

Ajax Amsterdam vs Besiktas Quoten Analyse:

Anhand der Ajax Amsterdam Besiktas Quoten lässt sich auf einen Sieg der Hausherren schließen. Diese haben bisweilen alle drei Heimspiele gegen Besiktas siegreich gestaltet. Ein weiteres Erfolgserlebnis bringt durchschnittlich den 1,88-fachen Wetteinsatz mit sich. Die Gäste sind als Underdog gesetzt und ziehen im Erfolgsfall den bis zu vierfachen Wetteinsatz nach sich.

Zwei der drei Begegnungen auf niederländischem Boden brachten zwei oder weniger Tore zum Vorschein. Dennoch tendiert eine Vielzahl der Apple App Wettanbieter zu drei oder mehr Toren und bewertet diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Ajax Amsterdam Besiktas Wettquoten in Höhe von 1,74.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs Besiktas Prognose: Punktet Giovanni van Bronckhorst gegen seine Landsleute?

Bereits in der Vorsaison war Ajax Amsterdam auf internationaler Ebene vertreten, spielte aber in der Europa League nicht erfolgreich. In der Gruppenphase reichte es hinter Brighton und Marseille nur für Rang 3 und somit zogen die „Godenzonen“ in die Conference League ein. Dort war im Achtelfinale gegen Aston Villa Endstation.

Im Vorjahr reichte es auf nationaler Ebene nur für Rang 5. Aus diesem Grund absolvierte der niederländische Rekordmeister die Qualifikationsrunden zur Europa League. In diesen bezwang die Elf von Trainer Francesco Farioli die Gegner Vojvodina, Panathinaikos und setzte sich in den Playoffs gegen Jagiellonia Bialystok durch. Dabei wurden zwei der drei Heimspiele auf internationaler Ebene siegreich gestaltet.

Aufgrund der Qualifikationsrunden haben die Kicker aus der niederländischen Hauptstadt erst vier Liga-Duelle absolviert. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage lassen noch deutlich Luft nach oben erkennen. Der bisher einzige Misserfolg kam bei NAC Breda (1:2) zum Vorschein.

Beide Ansetzungen vor heimischer Kulisse führten zu Erfolgserlebnissen gegen Heerenveen (1:0) und Fortuna Sittard (5:0). Die Abwehr hielt in beiden Begegnungen auf heimischem Boden die Null. Wer den Hausherren in seinem Ajax Amsterdam Besiktas Tipp einen Zu-Null-Sieg zutraut, erhält durchschnittlich den 3,5-fachen Wetteinsatz.

Ajax Amsterdam - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 1:1 Go Ahead Eagles (A), 5:0 Fortuna Sittard (H), 3:0 Jagiellonia Bialystok (H), 4:1 Jagiellonia Bialystok (A), 1:2 NAC Breda (A).

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:1 Eyüpspor (H), 1:1 Trabzonspor (A), 2:0 Sivasspor (H), 5:1 Lugano (H), 3:3 Lugano (A).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam vs. Besiktas: 2:1 (A), 2:0 (H), 4:0 (A), 2:1 (H), 2:1 (A).

Besiktas war im vergangenen Jahr auf internationaler Ebene eine herbe Enttäuschung und landete in der Gruppe D der Conference League hinter Brügge und Bodö/Glimt nur auf dem dritten Platz. Lediglich eines der sechs Vorrunden-Duelle war von Erfolg gekrönt.

In der vergangenen Spielzeit reichte es bei den „Schwarzen Adlern“ lediglich für den sechsten Tabellenplatz. Da jedoch der türkische Pokal gewonnen wurde, rutschte Besiktas dennoch direkt in die Playoffs zur Europa-League-Gruppenphase. Diese wurden vor allem im Rückspiel gegen Lugano souverän gestaltet (1:1, 5:1).

Auf nationaler Ebene ist Besiktas nach wie vor ungeschlagen und holte vier Siege und ein Remis. Da jedoch ein Großteil der Konkurrenz ein Spiel mehr absolviert hat, reicht es derzeit lediglich für den dritten Tabellenplatz. Im türkischen Oberhaus galt es bisher aber noch, keinen richtig dicken Brocken zu bewältigen. Vor allem offensiv überzeugte die Elf des niederländischen Trainers Giovanni van Bronckhorst und vermeldete elf Tore. Der Abwehrverbund musste sich vier Gegentore in fünf Spielen ankreiden lassen und hielt zweimal einen „Clean Sheet“.

Sportwetten-Fans der Ajax Amsterdam Besiktas Prognose, die ihren Tipp bei Merkur Bets spielen, erhalten als Neukunden für die erfolgreiche Kontoverifizierung eine 10-Euro-Gratiswette. Weiterführende Informationen zum Neukundenbonus, den Quoten, dem Wettangebot und vielem mehr sind in unserem umfassenden Merkur Bets Test ersichtlich.

So seht ihr Ajax Amsterdam - Besiktas im TV oder Stream:

26. September 2024, 21:00 Uhr, Amsterdam-Arena, Amsterdam

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Die Übertragungsrechte für die Europa League 2024/25 liegen bei RTL. Im Regelfall werden jedoch nur Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV zu sehen sein.

Das Match zwischen Ajax Amsterdam und Besiktas kann nur bei RTL+ verfolgt werden. Wer die Begegnung somit anschauen möchte, benötigt für den Ajax Amsterdam Besiktas Tipp ein Abo.

Ajax Amsterdam vs Besiktas: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ajax Amsterdam: Pasveer - Rensch, J. Sutalo, Kaplan, Hato - Fitz-Jim, J. Henderson, Taylor - B. Traoré, Weghorst, Godts

Ersatzbank Ajax Amsterdam: Gorter, Ramaj, Rugani, Wijndal, Gaaei, Tahirovic, van den Boomen, Klaassen Akpom, Banel, Rasmussen, Brobbey

Startelf Besiktas: Günok - Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai - Rashica, Gedson, Al Musrati, Masuaku, Rafa, Joao Mario - Immobile

Ersatzbank Besiktas: Destanoglu, Sanuc, Topcu, Bulut, Onana, Ndour, Ucan, Kilicsoy, Hekimoglu, Keles

Ajax-Coach Francesco Farioli dürfte vermutlich in seinem elften Spiel auf der Bank am 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung festhalten. Der Trainer zeigt seit seinem Amtsantritt in der Sommerpause eine beeindruckende Bilanz von acht Siegen, einem Remis und einer Niederlage auf. Satte 33 Tore erzielte die Offensive unter seiner Federführung.

Sein Pendant Giovanni van Bronckhorst kennt das niederländische Oberhaus sehr genau. Immerhin war er von 2015 bis 2019 als Trainer des Rivalen Feyenoord aktiv und wurde einmal Meister und zweimal Pokalsieger in den Niederlanden. Besiktas ist nach wie vor ungeschlagen unter seiner Leitung (6S, 2U).

Unser Ajax Amsterdam - Besiktas Tipp: Sieg Ajax Amsterdam

Mit einem Kader-Marktwert von 227,55 Millionen Euro sind die Niederländer den Gästen aus Istanbul (135,8 Millionen Euro) spürbar überlegen und genießen zudem das Heimrecht.

Dennoch sind die „Schwarzen Adler“ keineswegs zu unterschätzen und unter van Bronckhorst nach wie vor ungeschlagen. Bisher wurde in jedem Match unter seiner Federführung mindestens ein Treffer erzielt. Somit deutet auch unsere Ajax Amsterdam Besiktas Prognose auf eine torreiche Angelegenheit hin. Vermutlich wird sich die Qualität der Gastgeber in Verbindung mit dem Heimrecht durchsetzen.