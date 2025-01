Ajax Amsterdam - Feyenoord Tipp, Prognose, Quoten 2.2.25

SPORT1 Betting 31.01.2025 • 23:00 Uhr Ajax Amsterdam - Feyenoord Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Eredivisie Wette | Wer gewinnt den großen Schlager?

Unser Ajax Amsterdam - Feyenoord Sportwetten Tipp zum Eredivisie Spiel am 02.02.2025 lautet: Der Hauptstadt-Klub will unbedingt an Spitzenreiter PSV dranbleiben, dafür muss ein Sieg gegen den alten Rivalen her. Im Wett Tipp heute gibt es zumindest einige Tore zu sehen.

Die Johan Cruijff Arena wird am 2. Februar 2025 um 14:30 Uhr zum Schauplatz eines packenden Duells zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam. Beide Teams sind in der Eredivisie immer ambitioniert, aber dieses Mal steht besonders viel auf dem Spiel.

Ajax, derzeit auf Platz 2 mit 45 Punkten, will unbedingt im Titelrennen bleiben und hat sich unter der Woche mit einem 2:1 gegen Galatasaray warmgeschossen. Feyenoord, aktuell Vierter mit 36 Punkten, möchte den Abstand zur Spitze verringern. Die Form beider Teams ist gemischt: Ajax hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur einmal zu Null gespielt, während Feyenoord in den letzten zwölf Pflichtspielen ebenfalls nur ein Spiel ohne Gegentor abgeschlossen hat.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Danny Makkelie verspricht dieses Spiel Spannung pur für die Ajax Amsterdam Feyenoord Prognose.

Daher lautet unser Ajax Amsterdam Feyenoord Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,63 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Feyenoord auf “Über 2,5 Tore”:

Die Amsterdamer haben in jedem der 19 Liga-Spiele dieser Saison getroffen, was den Ajax Amsterdam vs Feyenoord Tipp stärkt.

Ajax hat in den letzten fünf, Feyenoord in den letzten zwölf Pflichtspielen nur einmal zu Null gespielt.

Feyenoord hat in den letzten Spielen Schwächen gezeigt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs Feyenoord Quoten Analyse:

Unsere Tendenz für dieses Spiel ist, auf einige Tore zu setzen. Ajax hat gezeigt, dass sie immer für Tore gut sind, zusätzlich sind beide Defensiven anfällig für Gegentore. Auf dem 1x2-Markt ist die Ausgangslage hingegen ziemlich ausgeglichen. Für den Heimsieg gibt es Ajax Amsterdam Feyenoord Quoten von 2,25, die ihr auch über Sportwetten Apps spielen könnt.

Das Unentschieden wird von den Buchmachern mit Werten um 3,60 ausgerufen. Sollten sich die Rotterdamer den Auswärtssieg sichern, warten auf Wett-Tipper Ajax Amsterdam gegen Feyenoord Wettquoten von rund 2,95, die ihr euch bei Wettanbietern mit schneller Auszahlung holen könntet.

Ajax Amsterdam - Feyenoord Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 2:1 Galatasaray (H), 0:1 Rigas Futbola (A), 2:0 Heerenveen (A), 0:2 Alkmaar (A), 2:1 Waalwijk (H).

Letzte 5 Spiele Feyenoord: 1:6 Lille (A), 3:0 Bayern (H), 1:1 Willem II (A), 4:1 Rijnsburgse (A), 1:2 Utrecht (H).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam vs. Feyenoord: 2:0 (A), 0:6 (A), 0:4 (H), 2:1 (A), 2:3 (H).

In der Ajax Amsterdam vs Feyenoord Prognose ist es nicht abwegig, auf viele Tore zu setzen. Das konnten beide Teams in den vergangenen Spielen und auch in den letzten direkten Duellen unter Beweis stellen.