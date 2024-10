Alaves - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 06.10.2024

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 07:00 Uhr Alaves - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Leistet sich Barca den nächsten Aussetzer?

Nach der überraschenden 2:4-Niederlage bei Osasuna zeigte der FC Barcelona eine Reaktion und feierte in der Königsklasse einen 5:0-Erfolg gegen die Young Boys aus Bern. Eine ähnliche Entschlossenheit soll nun auch in unserer Alaves Barcelona Prognose an den Tag gelegt werden. Alaves ging zuletzt zweimal am Stück leer aus und befindet sich im Formtief.

Wir tendieren zu einem einseitig geführten Match und spielen unseren Alaves Barcelona Wett Tipp heute auf „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,78 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Alaves vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“:

Der FCB ist das stärkste Auswärtsteam der Liga.

Alaves befindet sich im Formtief und verlor 3 der letzten 4 Liga-Spiele.

6 der letzten 7 Gastauftritte im Estadio Mendizorrotza brachten einen Sieg der Katalanen zum Vorschein.

Alaves vs Barcelona Quoten Analyse:

Sofern sich der Blick auf den klassischen Drei-Weg-Markt richtet, ist ein Favorit recht schnell gefunden. Dieser führt momentan die Tabelle an und kommt aus Katalonien. Ein Auswärtssieg wird mit durchschnittlichen Alaves Barcelona Quoten in Höhe von 1,55 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da die Katalanen sechs der vergangenen sieben Gastauftritte siegreich gestalteten.

Seit Dezember 2001 haben die Basken zuhause nicht mehr gegen Barca gewonnen. Der Heimsieg wird mit durchschnittlichen Alaves Barcelona Quoten jenseits der 5,00 vergütet. Hierbei gilt es aber, das erhöhte Verlustrisiko zu beachten, somit könnte sich die Nutzung einer Gratiswette anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Alaves vs Barcelona Prognose: Baut Barcelona den Vorsprung auf die Konkurrenz aus?

Alaves legte bisher eine sehr durchwachsene Saison hin und konnte nur drei der acht Begegnungen im spanischen Oberhaus siegreich gestalten. Diesen drei Erfolgserlebnissen stehen auf der anderen Seite ein Remis und satte vier Niederlagen gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Recken von Trainer Luis Garcia aktuell um einen Platz verschlechtert und sind auf Rang 11 angesiedelt.

Auf heimischem Boden sind die Blau-Weißen nach wie vor ungeschlagen. Dabei stehen zwei Siege und ein Remis zu Buche. Fairerweise gilt es aber zu erwähnen, dass beide Erfolgserlebnisse gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte zustande kamen.

Nach wie vor wurde kein Heimspiel gegen einen der Top 7 in der Liga-Tabelle bestritten. Die Offensive sollte jedoch im eigenen Stadion nicht unterschätzt werden. Immerhin kamen zu Hause vier Tore zum Vorschein. Nur beim torlosen Remis gegen Real Betis wurde ein eigener Treffer verpasst. Zwei der drei Heimspiele brachten mehr als 1,5 Tore mit sich.

Alaves - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alaves: 0:2 FC Getafe (A), 2:3 Real Madrid (A), 2:1 FC Sevilla (H), 2:3 Espanyol Barcelona (A), 2:0 UD Las Palmas (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:0 Young Boys (H), 2:4 CA Osasuna (A), 1:0 FC Getafe (H), 5:1 FC Villarreal (A), 1:2 AS Monaco (A).

Letzte Spiele Alaves vs. Barcelona: 1:3 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 1:5 (A).

Die Katalanen legten einen sehr starken Einstieg in die neue Saison hin und holten aus den ersten sechs Spielen satte 18 Punkte. Zuletzt musste jedoch eine 2:4-Pleite bei Osasuna hingenommen werden. Dabei zeigten die Blaugrana streckenweise mehr als 70 Prozent Ballbesitz auf, bissen sich aber an der Abwehr der Hausherren die Zähne aus.

Dennoch rangiert der 27-malige spanische Meister vor dem Alaves Barcelona Tipp nach wie vor an der Tabellenspitze und hat drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid. Mit satten 25 Toren stellt die Elf von Trainer Hansi Flick die mit Abstand beste Offensive in Spanien. Die Abwehr musste sich bisher neun Gegentore ankreiden lassen, acht davon kamen in der Fremde zustande.

Alle fünf Fernduelle im spanischen Oberhaus brachten drei oder mehr Tore mit sich und führten zudem zu beiderseitigen Treffern. Mit vier Auswärtssiegen und einer Niederlage übernimmt Barca die Rolle des auswärtsstärksten Teams in Spanien. Insgesamt wurden 15 Tore in den Stadien des Gegners erzielt.

Wer nach der Alaves Barcelona Prognose seinen Tipp auf mobilem Wege spielen möchte, könnte einen Blick in unseren Vergleich der besten Sportwetten Apps riskieren.

So seht ihr Alaves - Barcelona im TV oder Stream:

06. Oktober 2024, 16:15 Uhr, Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung zwischen beiden Konkurrenten wird von DAZN übertragen.

Ohne ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Dienstleister kann das Match somit nicht verfolgt werden. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nämlich nicht, um den Alaves Barcelona Tipp zu verfolgen.

Alaves vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Alaves: Sivera - Tenaglia, Abqar, Sedlar, M. Diarra - Jordan, Protesoni, Vicente, Stoichkov, Martin - Toni Martinez

Ersatzbank Alaves: Owono, Mourino, Pica, Sanchez, Blanco, Guevara, Guridi, Abde Rebbach, Conechny, Romero, Garcia, Villalibre

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Yaakobishvili, Dominguez, Cuenca, G. Martin, Fort, Fernandez, de Jong, Pablo Torre, Fati, Toni Fernández, Victor

Alaves wird gegen Barca das Spiel aus einer defensiven Viererkette gestalten, um möglichst wenig zuzulassen. Coach Luis Garcia kann aus dem Vollen schöpfen und hat keine Ausfälle zu beklagen.

Die Katalanen boten zuletzt eine Galavorstellung und holten in der Königsklasse gegen die Young Boys einen 5:0-Erfolg. Robert Lewandowski war mit einem Doppelpack maßgeblich am Triumph beteiligt. Auch in La Liga erzielte der Pole bereits sieben Treffer und führt die Torjägerliste an. Darüber hinaus präsentierte er sich zweimal als Vorlagengeber. Ebenfalls in einer bestechend guten Verfassung befindet sich Raphinha mit fünf Toren in sieben Liga-Duellen. Der deutsche Stammtorhüter Marc-Andre ter Stegen fehlt die restliche Saison aufgrund eines Patellasehenrisses. Ebenfalls verletzungsbedingt fehlen in der Alaves Barcelona Prognose Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gavi sowie Dani Olmo.

Unser Alaves - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore

Mit 881,4 Millionen Euro zeichnet sich Barcelona durch mehr als den zehnfachen Kader-Marktwert der Hausherren (82,4 Millionen Euro) aus und ist auf allen Positionen qualitativ hochwertiger besetzt. Sechs der letzten sieben direkten Duelle im Baskenland entschied Barca mit einem Sieg für sich. Darüber hinaus ging Alaves im spanischen Oberhaus in drei der vergangenen vier Duelle leer aus. Die Anzeichen für eine weitere Niederlage verhärten sich.

Für zusätzlichen Schwung sorgt der 5:0-Erfolg der Blaugrana gegen die Young Boys Bern in der Königsklasse. Alles andere als ein Auswärtssieg würde uns überraschen.