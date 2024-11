Alcaraz - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | 13.11.2024

SPORT1 Betting 12.11.2024 • 10:25 Uhr Alcaraz - Rublev Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Wer scheidet schon früh bei den ATP Finals aus?

Unser Alcaraz - Rublev Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 13.11.2024 lautet: Im zweiten Gruppenspiel stehen beide Profis nach ihren Auftaktniederlagen unter Druck. Im Wett Tipp heute sehen wir die Nummer 3 der Welt aus Spanien klar vorne.

Bei fast allen Tennisturnieren des ATP-Saison-Kalenders bedeutet eine Niederlage das Ausscheiden aus dem Wettbewerb - nicht so bei den ATP Finals. In Turin können die Teilnehmer trotz einer Pleite in der Gruppenphase am Ende noch das Halbfinale oder sogar das Endspiel erreichen. So müssen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev nach ihren Auftaktniederlagen am Montag bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft 2024 in Italien die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Laut den Quoten der Alcaraz Rublev Prognose ist der Spanier am Mittwoch im direkten Aufeinandertreffen allerdings der klare Favorit.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Sieg Alcaraz in 2 Sätzen“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Rublev auf „Sieg Alcaraz in 2 Sätzen“:

Alcaraz steht 2024 bei einer Bilanz von 52-11, Rublev bei 43-23

In der Weltrangliste hat der Spanier die Nase vorne

Die Nummer 8 der Welt hat 4 seiner letzten 5 Spiele verloren

Alcaraz vs Rublev Quoten Analyse:

In der ATP-Weltrangliste hat der Spanier auf Position 3 klare Vorteile gegenüber dem Russen auf Rang 8. Zudem hat „Carlitos“ auch eine bessere Saison 2024 gespielt. Das spiegelt sich auch in den Alcaraz vs Rublev Quoten wider.

Mehr als eine Höchstquote von 1,30 für einen Sieg von Alcaraz ist leider nicht drin. Dafür gibt es deutlich mehr für einen Erfolg von Rublev. Setzt sich am Mittwoch der Außenseiter durch, wird das in den besten Sportwetten Apps mit Alcaraz gegen Rublev Wettquoten zwischen 3,50 und 3,75 belohnt.

Alcaraz vs Rublev Prognose: Wird „Carlitos“ wieder fit?

Carlos Alcaraz spielte 2024 wieder eine außergewöhnliche Saison. Highlights waren natürlich die Titel bei den French Open und in Wimbledon. Damit wurde der 21-Jährige zum jüngsten Tennisprofi, der ein Major auf allen drei Belägen gewinnen konnte. Zudem gewann er im September das Turnier in Peking (im Finale gegen Sinner) und das Masters von Indian Wells. Trotzdem rutschte der Spanier durch sein frühes Aus beim Masters von Paris Ende Oktober im Achtelfinale gegen Ugo Humbert auf Rang 3 der Weltrangliste ab. Beim Saisonfinale ist der Mann aus Murcia natürlich trotzdem am Start und will Wiedergutmachung im Alcaraz Rublev Tipp.

Denn zum Auftakt der ATP Finals musste „Carlitos“ am Montag eine überraschend klare 1:6, 5:7-Pleite gegen Casper Ruud (ATP Nr. 7) hinnehmen. Dabei wurde allerdings schnell klar, dass der Spanier mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. So sicherte sich Alcaraz im ersten Satz nur ein Game. Im zweiten Durchgang schien nach einer 5:2-Führung dann der Knoten beim Favoriten geplatzt zu sein. Doch die Nummer 3 der Welt konnte diese Führung nicht ins Ziel bringen und gab auch den zweiten Durchgang ab. Insgesamt 34 „Unforced Errors“ waren am Ende einfach zu viel.

Andrey Rublev hält sich seit Jahren kontinuierlich in der Weltspitze des Herren-Tennis. Für einen großen Wurf hat es beim Russen aber noch nicht gereicht. So stand der Profi in seiner Karriere schon zehnmal in einem Grand-Slam-Viertelfinale, ging am Ende aber jedes Mal als Verlierer vom Feld. Seine einzigen beiden Masters-Titel (2023 Monte Carlo, 2024 Madrid) gewann der 27-Jährige auf Sand. Auch in dieser Saison zeigte der Mann aus Moskau sehr wechselhafte Leistungen. Die Jahresbilanz steht bei 45-23. Das Ticket für die ATP Finals löste Rublev durch die verletzungsbedingte Absage von Novak Djokovic.

Im ersten Match beim Saisonfinale am Montagabend gegen Alexander Zverev gewann die Nummer 8 der Welt die ersten 13 Punkte bei eigenem Aufschlag. Am Ende setzte es aber eine 4:6, 4:6-Pleite. Rublev hatte der Dynamik Zverevs nichts entgegensetzen, lag bei den Winnern zurück (10:22) und konnte sich gegen den Deutschen keinen einzigen Breakball erspielen. Die deutsche Nummer 1 nutzte dagegen die einzigen beiden Break-Möglichkeiten. In seiner Karriere kommt Rublev gerade mal auf 26 Siege bei 67 Partien gegen Top-10-Spieler, diese Bilanz würde er in der Alcaraz vs Rublev Prognose gerne verschönern.

Alcaraz - Rublev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 0:2 Ruud, 1:2 Humbert, 2:0 Jarry, 1:2 Sinner, 2:0 Nadal

Letzte 5 Spiele Rublev: 0:2 Zverev, 0:1 Moutet, 2:0 Sonego, 0:2 Cerundolo, 1:2 Shelton

Letzte Spiele Alcaraz vs Rublev: 1:2, 2:0, 0:2

Beide Spieler trafen 2022 bei einem Schaukampf in Abu Dhabi erstmals aufeinander. Damals setzte sich Rublev in zwei Sätzen durch. Das erste Duell auf der Tour fand dann im Vorjahr bei den ATP Finals statt. Dieses gewann Alcaraz in zwei Durchgängen.

Auch in diesem Jahr standen sich beide Profis auf dem Court gegenüber. Im Viertelfinale des Masters von Madrid siegte der Russe mit 4:6, 6:3 und 6:2. Setzt sich der Spanier in Turin wie im Vorjahr ohne Satzverlust durch?

Dann bekommt ihr bei Sunmaker für den Alcaraz Rublev Tipp „Rublev ohne Satzgewinn“ eine Quote von 1,80. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, findet ihr bei uns alle Informationen zur Sunmaker Anmeldung.

Unser Alcaraz - Rublev Tipp: Sieg Alcaraz in 2 Sätzen

Trotz der Auftaktniederlage gehört Carlos Alcaraz weiter zu den Favoriten bei den ATP Finals. Die Pleite gegen Ruud hatte größtenteils mit den gesundheitlichen Problemen des Spaniers zu tun.

Vor der Alcaraz Rublev Prognose stellt sich nun die Frage, ob „Carlitos“ rechtzeitig fit wird? Denn grundsätzliche Zweifel an der Form des 21-Jährigen gibt es nicht. Da die Beeinträchtigung am Montag nicht so gravierend aussah, rechnen wir mit einer Besserung.

Auf der Gegenseite hat Andrey Rublev in seinem Auftaktmatch gegen Zverev keine so schlechte Leistung gezeigt. Gegen Kontrahenten aus den Top 10 reicht es für den Russen aber ganz oft einfach nicht. Das dürfte auch dieses Mal so sein. Denn Alcaraz kann viel besser spielen als gegen Ruud und wird dies am Mittwoch auch zeigen.