Argentinien - Chile Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2024

Bis zum Copa-America-Sieg 2021 war Argentinien ganze 28 Jahre ohne einen Titel geblieben. Doch danach kamen mit der Weltmeisterschaft 2022 und der Südamerikameisterschaft 2024 gleich zwei weitere Triumphe hinzu. Die zuletzt so erfolgsverwöhnte Albiceleste hat nun die Qualifikation für die WM 2026 als nächstes auf dem Zettel stehen. Nach den ersten sechs Spieltagen führen die Männer von Coach Lionel Scaloni die Tabelle der „Eliminatorias“ auch an. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag steht in der Argentinien Chile Prognose mit dem Heimspiel gegen Chile die nächste Partie an.