Arsenal - Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2024

SPORT1 Betting 29.08.2024 • 23:00 Uhr Arsenal - Brighton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Trifft Welbeck erstmals seit 2014 in 3 Spielen in Folge?

Unser Arsenal - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.08.2024 lautet: Neben Arsenal gibt es mit Liverpool nur ein weiteres Team, das bislang ohne Gegentor geblieben ist. Im Wett Tipp heute schließen wir ein drittes Spiel in Serie nicht aus.

Fabian Hürzeler ist mit Brighton beeindruckend in die neue Spielzeit gestartet und erschwert die Arsenal Brighton Prognose enorm. Der 31-Jährige und sein Team gewannen beide Liga-Spiele sowie die Partie im EFL-Cup gegen Crawley (4:0). Zu Gast im Emirates Stadium steht am Samstag ein echtes Highlight bevor.

Arsenal gewann am zweiten Spieltag gegen Aston Villa (2:0), obwohl die erwartbaren Tore (0,87:1,28 xG) gegen den Titelanwärter sprachen. Für den nächsten Spieltag geben wir unseren Arsenal Brighton Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen: Nein“ zu einer Quote von 1,91 bei Merkur Bets ab.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Brighton auf „Beide Teams treffen: Nein“:

In den letzten 3 direkten Duellen traf nur eine Mannschaft.

Arsenal (1,7 xGA) und Brighton (1,9 xGA) gehören zu den 5 besten erwartbaren Defensiven der Premier League.

Arsenal hat erst 2,1 erwartbare Tore auf dem Konto (14.).

Arsenal vs Brighton Quoten Analyse:

Die Arsenal Brighton Quoten fallen uns etwas zu eindeutig zu Gunsten der Hausherren aus. Den Gunners wird in der Spitze eine maximale Siegquote von 1,36 gewährt, was in Anbetracht des guten Saisonstarts der Gäste doch etwas dürftig ist.

Geht ihr im Duell zwischen Arsenal und Brighton auf Wettquoten für einen Auswärtssieg der Seagulls, könnt ihr im Bestfall eine Siegquote von 8,50 ausfindig machen und diese mit einem Sportwetten Bonus kombinieren.

Arsenal vs Brighton Prognose: Erst die Abwehr, dann der Torhüter

Erst zwei Liga-Spiele sind in der neuen Premier-League-Saison absolviert und schon ist Arsenal wieder das Team mit den meisten Weißen Westen im englischen Oberhaus (2). Einzig Liverpool kassierte bis jetzt ebenfalls kein einziges Gegentor.

Die erwartbaren Gegentore der Hausherren liegen bei 1,7 xGA und sind ein Top-4-Wert, mit dem die Stärke der Verteidigung untermauert wird. Eine zusätzliche Herausforderung für die gegnerischen Mannschaften lauert noch hinter der Viererkette.

Gunners-Torhüter David Raya war an den ersten beiden Spieltagen einfach nicht zu überwinden und brachte zuletzt die Angreifer von Aston Villa zur Verzweiflung. Gegen die Villans hielt der Schlussmann die drei Zähler für Mikel Arteta fest und vereitelte 1,05 erwartbare Gegentore.

Ligaweit gibt es bis jetzt nur drei Torhüter (Neto, Bernd Leno und Andre Onana), die mehr erwartbare Gegentore verhindert haben als der Torhüter im Kasten der Londoner (1,2 xGA verhindert).

Arsenal - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Aston Villa (A), 2:0 Wolverhampton (H), 2:0 Lyon (H), 4:1 Leverkusen (H), 1:2 Liverpool (A).

Letzte 5 Spiele Brighton: 4:0 Crawley (H), 2:1 Manchester United (H), 3:0 Everton (A), 4:0 Villarreal (H), 1:0 Queens Park (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Brighton: 3:0 (A), 2:0 (H), 0:3 (H), 4:2 (A), 1:3 (H).

Bereits in der Vorsaison durfte kein Torwart der Premier League häufiger ohne Gegentor vom Feld gehen als David Raya (16).

In den Statistiken zu den ersten beiden Saisonspielen liegen die Gunners und die Seagulls (je 4 Großchancen) im unteren Drittel der herausgespielten Großchancen, was zu unserem Arsenal Brighton Tipp passt.

Zusätzlich hat Brighton laut den erwartbaren Gegentoren (1,9 xGA) ebenfalls eine Top-5-Verteidigung an den ersten beiden Spieltagen aufgestellt. Nur über großartige Effektivität werden die Angriffsreihen in dieser Partie in Szene gesetzt.

Ob es bei je nur fünf abgegebenen Torschüssen pro Partie für beide Seiten zum Tor reicht, stellen wir in unserer Arsenal Brighton Prognose stark in Frage. Schon die letzten drei direkten Aufeinandertreffen beendete eine der beiden Mannschaften ohne eigenen Torerfolg.

Vor dem gegnerischen Kasten waren die Spieler der Gäste bislang höchst konzentriert und verwandelten 20 Prozent ihrer Schüsse in einen Treffer - der drittbeste Wert in der gesamten Premier League!

So seht ihr Arsenal - Brighton im TV oder Stream:

31. August 2024, 13.30 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Insbesondere ein Spieler im Trikot der Seagulls stach in Sachen Torabschluss heraus: Danny Welbeck traf in beiden Begegnungen und könnte mit einem weiteren Treffer gegen Arsenal erstmals seit 2014 an den ersten drei Spieltagen einer Premier-League-Saison treffen.

Eine erfreuliche Quote von 5,75 bei Happybet für „Danny Welbeck trifft“ gibt euch den passenden Anreiz, um über diese Wett-Option etwas länger nachzudenken.

Arsenal vs Brighton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya, White, Saliba, Magalhaes, Timber, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Havertz, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Ramsdale, Calafiori, Zinchenko, Kiwior, Jorginho, Nwaneri, Trossard, Reiss Nelson, Nketiah

Startelf Brighton: Steele, Veltman, Dunk, Van Hecke, Hinshelwood, Gilmour, Milner, Minteh, Joao Pedro, Mitoma, Welbeck

Ersatzbank Brighton: Rushworth, Webster, Igor, Lamptey, Baleba, Ayari, Enciso, Adingra, Rutter

Die größte Bedrohung für das Tor der Seagulls stellt aktuell Kai Havertz dar. Der deutsche Nationalspieler war bei seinen letzten neun Auftritten im heimischen Emirates Stadium an neun Treffern direkt beteiligt (6 Tore, 3 Torvorlagen).

Neben ihm sollte Fabian Hürzeler insbesondere die Wirkungskreise von Bukayo Saka einengen. Der Offensivspieler war in seinen letzten 19 Premier-League-Partien an 17 Treffern direkt beteiligt (12 Tore, 5 Torvorlagen).

Unser Arsenal - Brighton Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Grundsätzlich haben die Wettanbieter schon recht mit der Annahme, dass Arsenal in dieser Partie als Favorit aufläuft. Die letzten acht Premier-League-Spiele gewannen die Gunners allesamt. Uns stört nur die Deutlichkeit der Rollenverteilung, denn im Angriff waren die Auftritte der Gastgeber bis jetzt nicht immer inspirierend.