Arsenal - Crystal Palace Tipp, Prognose & Quoten 18.12.24

SPORT1 Betting 17.12.2024 • 11:00 Uhr Arsenal - Crystal Palace Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EFL Cup Wette | Besteht Hoffnung für die Eagles?

Unser Arsenal - Crystal Palace Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 18.12.2024 lautet: Vor dem direkten Aufeinandertreffen in der Premier League duellieren sich Arsenal und Crystal Palace im Viertelfinale des EFL Cups. Im Wett Tipp heute dominieren die beiden Defensivreihen.

Noch vor wenigen Wochen wäre eine Arsenal Crystal Palace Prognose vermutlich anders ausgefallen, doch die aktuelle Formkurve der Gäste zwingt uns, in anderen Bahnen zu denken. Oliver Glasner und sein Team haben nur eines der letzten acht Liga-Spiele verloren. Ein Sieg im EFL Cup gegen Arsenal würde bereits den Einzug ins Halbfinale bedeuten.

Die Gunners sind selbst seit acht Pflichtspielen unbesiegt, kamen am vergangenen Wochenende aber nicht über ein torloses Unentschieden gegen Everton hinaus (0:0). Darauf aufbauend wählen wir für den Arsenal Crystal Palace Wett Tipp heute eine Quote von 2,05 bei Betano und spielen “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Crystal Palace auf “Unter 2,5 Tore”:

Arsenal hat in den letzten 4 Pflicht-Heimspielen kein Gegentor kassiert.

Arsenal hat die beste erwartbare Defensive der Premier League (14,4 xGA).

Crystal Palace kassierte in 3 der letzten 4 Pflichtspiele “Unter 1,5 Gegentore”.

Arsenal vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Für die besten Wettanbieter gibt es im EFL Cup keinen Zweifel an einem Halbfinal-Einzug der Gunners. Die Arsenal Crystal Palace Quoten zeigen die Gunners mit Siegquoten bis 1,44 als haushohen Favoriten an.

Im Gegensatz zu den Gastgebern traten die Adler im EFL Cup bisher stets in Bestbesetzung an. Das solltet ihr definitiv berücksichtigen, wenn ihr euch mit den Arsenal Crystal Palace Wettquoten auseinandersetzt und über den 7,50-fachen Gewinn für einen “Sieg Crystal Palace” philosophiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Crystal Palace Prognose: An die Abläufe gewöhnt

Der Saisonstart für Oliver Glasner und seine Mannschaft war schwierig. Bis zum achten Spieltag der Premier League hatten die Adler keinen einzigen Sieg eingefahren. Glasner ließ sich trotz zunehmenden Drucks nicht aus der Ruhe bringen und verwies stets auf die kurze Vorbereitung, seine Mannschaft brauche nur etwas mehr Zeit.

Leere Worte waren das offensichtlich nicht. Nach dem achten Spieltag verloren die Gäste nur noch eines von acht Liga-Spielen und blieben zuletzt fünf Premier-League-Partien in Serie ungeschlagen.

Aus den beiden vorangegangenen Auswärtsspielen ging Crystal Palace jeweils als Sieger hervor. Eine neue Spielfreude und gefestigte Abläufe waren zu erkennen und sollten auch gegen die Gunners im Arsenal Crystal Palace Tipp von Vorteil sein.

Eingestiegen sind die Glasner-Schützlinge in der zweiten Runde des EFL Cups. Zum Auftakt feierten die Eagles einen 4:0-Sieg gegen Norwich City, schickten danach QPR aus dem Wettbewerb (2:1) und zeigten beim 2:1-Erfolg gegen Aston Villa, dass auch die besseren Klubs bezwungen werden können.

Arsenal - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:0 Everton (H), 3:0 Monaco (H), 1:1 Fulham (A), 2:0 Manchester United (H), 5:2 West Ham (A).

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 3:1 Brighton (A), 2:2 Manchester City (H), 1:0 Ipswich (A), 1:1 Newcastle (A), 2:2 Aston Villa (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Crystal Palace: 5:0 (H), 1:0 (A), 4:1 (H), 2:0 (A), 0:3 (A).

In der Premier League zählt Crystal Palace (22,5 xGA) zu den besseren Defensivmannschaften und erlaubte in 50 Prozent der Liga-Spiele “Unter 1,5 Gegentore”. Zudem beendeten die Eagles alle drei EFL-Cup-Spiele mit “Unter 1,5 Gegentoren”.

Drei der vier vorangegangenen Pflichtspiele schloss die Glasner-Auswahl ebenfalls mit “Unter 1,5 Gegentoren” ab, was vor allem den verbesserten Abläufen im 3-4-3-System zu verdanken ist. Deshalb sind wenige Gegentore auch in der Arsenal vs. Crystal Palace Prognose durchaus anzunehmen.

Arsenal tat sich am vergangenen Spieltag der Premier League extrem schwer, große Chancen gegen Everton herauszuspielen. Obwohl die Gunners im eigenen Stadion angetreten sind, mussten sie sich mit einem 0:0 zufriedengeben.

Immerhin war es bereits das vierte Pflicht-Heimspiel in Serie ohne Gegentreffer für die Mannschaft von Mikel Arteta. Defensiv musste sich der Vizemeister auch im EFL Cup noch nicht viel vorwerfen.

Die zweite Runde wurde dem Vizemeister der Premier League noch erspart. Danach gelang ein 5:1-Sieg gegen Bolton, auf den ein souveräner 3:0-Sieg in der Ferne gegen Preston North End folgte.

So seht ihr Arsenal - Crystal Palace im TV oder Stream:

18. Dezember 2024 20.30 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Mittlerweile stellen die Gastgeber in der Premier League wieder die beste erwartbare Defensive (14,4 xGA). Vor allem im heimischen Emirates Stadium lässt die Arteta-Auswahl kaum Gegentore zu.

In der Champions League gewann Arsenal alle drei Heimspiele zu Null. Außerdem gab es in acht Premier-League-Heimspielen noch keine Niederlage und nur sechs Gegentore. Wählt ihr deshalb in den Sportwetten Apps den Arsenal gegen Crystal Palace Tipp auf “Crystal Palace Unter 0,5 Tore”, könnt ihr mit Quoten von fast 2,00 rechnen.

Arsenal vs Crystal Palace: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Neto - Timber, Saliba, Kiwior, Zinchenko, Merino Nwaneri, Jorginho, Sterling, Gabriel Jesus, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: David Raya, Tierney, Nichols, Lewis-Skelly, Partey, Ödegaard, Rice, Trossard, Saka, Havertz

Startelf Crystal Palace: Henderson - Guehi, Chalobah, Lacroix, Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, Eze, Sarr, Mateta

Ersatzbank Crystal Palace: Turner, Clyne, Kporha, Doucoure, Devenny, Schlupp, Kamada, Agbinone, Nketiah

Vier der fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen zwischen Arsenal und Crystal Palace wurden mit einem Sieg der Gunners abgepfiffen. Drei dieser vier Erfolge feierten die Gastgeber dabei ohne Gegentor, was natürlich die Arsenal Crystal Palace Prognose beeinflusst.

Die einzige Ausnahme stellte ein Heimspiel von Crystal Palace dar, in dem sich Arsenal am 31. Spieltag der Saison 2022/23 mit 0:3 geschlagen geben musste.

Unser Arsenal - Crystal Palace Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Gunners sind im Emirates Stadium der klare Favorit und könnten das fünfte Heim-Pflichtspiel in Folge ohne Gegentreffer schaffen. Allerdings ist Crystal Palace in den vergangenen Wochen gut drauf gewesen und hat in drei der vier abgelaufenen Pflichtspiele “Unter 1,5 Gegentore” erlaubt.